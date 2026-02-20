El desconcierto de los trabajadores de Gendarmería evacuados tras la explosión: “Pensé que era un simulacro”

NACIONALES

Cerca de las 14 de este viernes, explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería de la Avenida Paseo Colón y México . Hay tres efectivos heridos, uno fue atendido en el lugar y los otros dos fueron trasladados al Hospital Argerich.

El hecho ocurrió en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

Uno de los trabajadores del edificio lindero a la Escuela aseguró que no escuchó la explosión y no estuvo en peligro, pero las autoridades “evacuaron toda la cuadra”. El hombre aseguró que nunca había vivido algo similar. “De hecho, pensé que era un simulacro”, aseguró.

Otros empleados de oficinas contiguas expresaron que solo saben de la explosión porque les pidieron evacuar, pero no tienen más información del suceso. “Nos ordenaron salir y fue lo único” que informaron, aclaró un hombre que había salido de su oficina.

Según informaron las autoridades, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó . Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención. Otros dos fueron atendidos por los paramédicos en el lugar. Las cuatro personas están fuera de peligro.

Desde el momento del incidente, el tránsito quedó interrumpido entre la Avenida Paseo Colón y México durante las pericias. En el lugar, trabajó el personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos, y personal del SAME.

Peritos de la Policía Científica quedaron a cargo de la recolección de evidencia y del análisis de los paquetes restantes, con el objetivo de determinar qué tipo de dispositivo explotó , su mecanismo de activación y el origen del envío . La investigación busca establecer también por qué la encomienda permaneció guardada durante meses dentro de la institución.

Además se sumó a la investigación el Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal . También se presentó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Las autoridades no informaron amenazas previas y mantienen reserva sobre la hipótesis principal mientras continúan las tareas de inspección, que podrían extenderse durante toda la tarde.

Fuente: TN