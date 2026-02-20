Imágenes impactantes: se incendió un galpón de logística en Benavídez

NACIONALES

Se incendió un depósito en Benavídez , partido de Tigre . El fuego se desató poco después de las 15, en el galpón de Andreani dentro del centro de logística Norlog, ubicado sobre la ruta 9, kilómetro 37.

Rápidamente se generó una columna de humo negro que se pudo ver a varios kilómetros de distancia.

La magnitud del incendio alarmó a los vecinos de la zona, que reportaron la situación. En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos , que intentan controlar las llamas y evitar que el incendio se extienda a los predios linderos.

Según pudo saber TN, hasta el momento, no hay información oficial sobre la causa ni sobre la existencia de heridos en el lugar.

Días atrás también se incendió un depósito, pero esta vez fue en el barrio porteño de Nueva Pompeya . Se trata de un predio de autos de la Policía Federal ubicado en Camino de Sirga 3006, entre la avenida Vélez Sarsfield y Agustín Magaldi.

El fuego generó una densa columna de humo que se vio a varios kilómetros, pero afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales. Los primeros peritajes indicaron que el incendio empezó dentro de un auto estacionado en el lugar y que las llamas después se propagaron hacia otros vehículos y parte de la estructura del depósito.

Fuente: TN