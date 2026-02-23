Home Ads
NACIONALES

Un hombre fue asesinado a puñaladas en una sangrienta pelea frente a una estación de servicio en Lanús

Redacción CNM febrero 23, 2026

Un hombre de 38 años murió tras haber sido apuñalado durante una brutal pelea en Lanús y tres resultaron heridos. La policía detuvo a cuatro personas, entre ellas a un sargento que estaba de civil y fuera de servicio.

El hecho comenzó el domingo por la noche en la esquina de Obón y Lucero , cuando personal del Comando de Patrullas Lanús fue alertado por el 911 sobre un grupo de personas que estaban enfrentándose con cuchillos.

Al llegar a la zona de Avenida Remedios de Escalada y Obón , en la estación de servicio, los efectivos encontraron a varios hombres, que estaban a los gritos, alguno de ellos con cortes profundos y llenos de sangre.

En medio de la confusión, los policías lograron detener a un joven de 26 años , que tenía golpes y estaba agrediendo a otro hombre, de 30, quien tenía un cuchillo tipo navaja en la mano. La víctima tenía heridas graves al costado del pecho y el brazo izquierdo.

En el lugar también resultaron heridos un hombre de 28 años , con cortes en el cuello, y otro más de 30, que resultó ser un sargento de la Policía Local de Lanús que estaba de civil y fuera de servicio, con una herida en el muslo derecho.

La escena fue aún más dramática cuando los agentes encontraron a un hombre muerto , identificado como J.F.S. (38) .

Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita de Lanús . La policía preservó el lugar del hecho a la espera de los peritos y secuestró un cuchillo, una moto y un auto.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús dispuso la detención del hombre que tenía el cuchillo en la mano, por homicidio, mientras que el resto de los involucrados quedaron presos de forma preventiva e imputados por tentativa de homicidio.

Además, la Agencia de Control Policial (AGAI), a cargo de la fiscal Laura Moya, ordenó la desafectación del sargento por infracción al artículo 208 inciso h de la Ley 9550, mientras avanza la investigación.

Fuente: TN


