Llegan tormentas a la Ciudad de Buenos Aires y hay alerta amarilla en 14 provincias: podría caer granizo y se espera actividad eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una serie de alertas amarillas a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires y 14 provincias están bajo advertencia por el desarrollo de fuertes tormentas , que podrían estar acompañadas por caída de granizo y actividad eléctrica .

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", detalla el informe del organismo oficial.

Toda la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta por tormenta, al igual que el AMBA y gran parte de las localidades del norte y este de la Provincia de Buenos Aires .

El aviso también afecta el sur de Santa Fe , todo Entre Ríos , casi todo Corrientes , sur de Misiones , la totalidad de Chaco y Formosa , este y centro de Salta , sudeste de Jujuy , y algunas localidades de Tucumán , Catamarca , La Rioja y San Juan . Además se esperan fuertes tormentas en el noreste de Santa Cruz .

Cuando el SMN emite una alerta de nivel amarillo está indicando que se esperan "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

A su vez, se esperan fuertes vientos en la región patagónica, afectando principalmente el sur y este de Chubut y casi todo el territorio de Santa Cruz.

En estos casos, el área será afectada por vientos del oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

A pesar de las tormentas previstas para este lunes, la temperatura no bajará demasiado: de hecho para esta tarde se esperan una máxima de 29 grados, muy similar a la de ayer.

¿Cómo sigue la semana en el AMBA? El pronóstico del SMN prevé que mañana volverá a llover durante la tarde y noche , con un rango térmico de entre 21 y 31 grados. Para el resto de la semana no se esperan más lluvias.

Los chicos que vuelvan esta semana a clases convivirán con temperaturas de corte veraniego, pero sin picos demasiado extremos. Lo que anticipa el SMN es:

Fuente: Clarín