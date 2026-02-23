Dos osos y una tigresa del ex zoo de Luján son trasladados a Europa

Esta mañana comenzó el operativo de traslado de tres animales del ex Zoo de Luján hacia santuarios ubicados en Europa. Se trata de dos osos pardos y una tigresa que dejarán en las instalaciones del parque abandonado en la Provincia de Buenos Aires, donde aún subsisten cerca de 60 ejemplares de felinos, además de otras especies.

Los animales que están siendo trasladados desde hoy son los osos pardos, Florencia y Gordo; y la tigresa de bengala Flora . Cerca de los 7.30 los tres animales fueron cargados en jaulas para ser trasladados al aeropuerto de Ezeiza para desde allí ser llevados a su nuevo destino.

Los osos van a viajar en un avión de carga, mientras la tigresa lo hará en un avión de pasajeros.

El ex Zoo cerró sus puertas en 2021, en plena pandemia, tras ser clausurado por maltrato animal.

Fuente: Clarín