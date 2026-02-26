Un buque pesquero se hundió en el Golfo San Matías y un avión partió de urgencia desde Chubut en búsqueda del maquinista que está desaparecido

Un buque pesquero se hundió en aguas del Golfo San Matías en las costas de Río Negro. De los cinco tripulantes, cuatro fueron rescatados con vida, pero falta el maquinista que continúa desaparecido . Hay un amplio operativo de búsqueda en la zona y un avión partió de urgencia desde Comodoro Rivadavia, Chubut, para completar la exploración también desde el aire. La situación es desesperante y contrarreloj.

Desde Prefectura Naval informaron que Heleno A, la embarcación que había partido desde San Antonio Oeste y que tenía como destino el Puerto Quequén bonaerense para su desguace, naufragó un par de horas después de partir. A a casi 13 millas náuticas en línea recta desde esa terminal portuaria.

"El hecho se produjo cuando dos embarcaciones realizaban un traslado en convoy desde el muelle local con destino al puerto de Quequén. Se trata de los buques “Marina Z” y “Heleno A”. Durante la navegación, el buque “Heleno A” sufrió un siniestro y se hundió en aguas del Golfo San Matías, mientras que la otra embarcación dio aviso de inmediato", informaron en el parte oficial.

" Desde que zarpó, la embarcación mostró problemas y en el medio del mar, sobre costas patagónicas, terminó hundiéndose. Naufragó por la noche", conto una de las personas que fueron rescatadas. El siniestro tuvo lugar este miércoles a la noche.

En paralelo con la búsqueda del maquinista, único desaparecido de la tripulación, se investigan las causas que produjeron el hundimiento del buque. Según lo confirmado por Prefectura, los cuatro tripulantes rescatados fueron trasladados hacia San Antonio Oeste para ser atendidos.

Desembarcaron en la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. y luego fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación médica: los cuatro están en buen estado de salud.

Desde las primeras horas de este jueves se está realizando un intenso rastrillaje en la zona, en el que interviene el guardacostas GC-69 “Río Paraná”, apoyado de un barco pesquero que se encontraba operando en el mismo punto.

Además, se sumaron aviones para "peinar" la zona también desde el aire: una de las aeronaves que despegó de urgencia desde la Estación de Comodoro Rivadavia y un helicóptero que efectuó sobrevuelos en el sector. Además, se dispuso el desplazamiento del guardacostas GC-26 “Thompson” hacia el área de búsqueda.

Fuente: Clarín