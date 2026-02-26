Fichas coleccionables, una propuesta para que los chicos aprendan a proteger los animales nativos

NACIONALES

El yaguareté es el felino más grande de América y el tercero en el mundo, después del tigre y el león. El oso hormiguero gigante puede llegar a comer 30.000 insectos por día. El venado de las pampas alcanza, al correr, los 60 km/h. El escalandrún es uno de los tiburones costeros de mayor tamaño y puede medir hasta 3 metros de largo. ¿Qué tienen en común todos estos animales? Que son especies nativas de la Argentina , se encuentran amenazados y hasta pueden llegar a extinguirse si no se modifican en el mediano plazo los factores que los ponen en peligro.

Por ese motivo, la revista Genios , en el marco de una alianza del Grupo Clarín con la Fundación Vida Silvestre , presenta en esta vuelta a clases las fichas coleccionables Animales de la Argentina dedicadas a la fauna autóctona. La idea es que los lectores, chicos y chicas a partir de los 6 años, conozcan, quieran y aprendan a cuidar los animales que están en riesgo por la deforestación, el atropellamiento en las rutas, la caza y el tráfico ilegal, entre otras causas.

A través de textos claros, ilustraciones atractivas y datos curiosos, cada ficha invita a descubrir especies emblemáticas de nuestro país, conocer dónde viven, cuáles son sus características y por qué muchas de ellas hoy se encuentran en peligro. Según datos actualizados al 2023 del Inventario Biológico Argentino publicado por la Fundación Azara, en nuestro país viven 3.303 especies de vertebrados : 574 peces marinos, 561 peces de agua dulce, 177 anfibios, 450 reptiles, 1.113 aves y 428 mamíferos. Las especies consideradas amenazadas representan el 17,8% y el 15,2% son endémicas; o sea, que no se las encuentra en ninguna otra parte del mundo.

Con una trayectoria de 28 años acompañando a chicos y chicas en su crecimiento, Genios es una publicación reconocida por su enfoque educativo siempre actualizado que combina entretenimiento, curiosidad y aprendizaje. Juegos, chistes, adivinanzas, notas de divulgación y propuestas creativas hacen que cada número sea una invitación a explorar el mundo. Justamente, la presentación de las fichas coleccionables en coincidencia con las ediciones que acompañan la vuelta a clases , busca sumar una nueva sección con material que les resultará útil a los chicos para resolver sus tareas. Ya está en los kioscos la edición N° 1456, con la primera ficha de Animales de la Argentina , que aborda las características del magnífico yaguareté , del que quedan actualmente en el país 250 ejemplares. En las próximas fichas se incluirán el oso hormiguero, el venado de las pampas, el escalandrún, el aguará guazú, el cardenal amarillo, el ñandú y el pingüino de penacho amarillo, entre otros.

La Fundación Vida Silvestre es una organización no gubernamental (ONG) ambiental que nació en 1977 con el objetivo de trabajar para que las personas nos desarrollemos en armonía con la naturaleza: “Somos parte de la naturaleza y necesitamos recuperar ese vínculo para vivir en una Argentina sana y sustentable”, plantea la institución en su sitio web www.vidasilvestre.org.ar. Uno de los fundamentos de las campañas e iniciativas de concientización y educación ambiental de la Fundación Vida Silvestre es que no se valora aquello que no conoce. Resulta esencial acercar la naturaleza a los chicos a través de la observación, el conocimiento y la experiencia para generar empatía y compromiso con su protección.

La acción conjunta de Genios y la Fundación Vida Silvestre está basada en la convicción de que informar y sensibilizar desde edades tempranas es clave para fomentar la curiosidad, promover valores como el respeto y el cuidado del ambiente y construir un futuro más sostenible.

Fuente: Clarín