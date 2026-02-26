Un barrendero municipal encontró una cartera perdida y la devolvió con todo lo que tenía dentro

Un gesto de honestidad ocurrido en la zona de Espora y Costanera fue destacado por vecinos, luego de que un trabajador municipal encontrara una cartera extraviada y la devolviera sin aceptar recompensa.

El hecho ocurrió cuando una mujer que se dirigía a su trabajo en moto junto a su esposo perdió su billetera, en la que llevaba dinero en efectivo y su teléfono celular.

Tras regresar sobre el recorrido sin poder hallarla, la familia recibió un llamado que trajo alivio: un hombre había encontrado la cartera y se comunicaba para coordinar su devolución.

Se trataba de Sergio Welsh, barrendero de la Municipalidad, quien restituyó el objeto con todo su contenido intacto y rechazó cualquier tipo de gratificación.

El gesto fue reconocido públicamente en redes sociales, donde vecinos destacaron su actitud como un ejemplo de compromiso y responsabilidad.

Fuente: Costa de Noticias