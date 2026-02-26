Encontraron ahogado a Marcelo Boschi, el empresario desaparecido en el río Paraná

NACIONALES

Tras dos días de intensa búsqueda en aguas del río Paraná, finalmente fue hallado este jueves el cuerpo del empresario Marcelo Boschi (55) , de la ciudad de Reconquista.

Los indicios indican que, en principio, Boschi se quitó la vida, pero la familia evalúa pedir una autopsia para corroborar el informe del médico policial.

El cadáver fue encontrado en aguas del riacho San Jerónimo , a la altura del lugar conocido como El timbó quemado, aguas abajo del puerto de Reconquista.

El cuerpo tenía amarrada una eslinga y una bolsa que, se presume, podría haber contenido un elemento de peso que ya no estaba en su interior.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez identificada la víctima, se realizó un examen médico y no surgieron indicios de que Boschi pudo haber sido víctima de un homicidio.

Los médicos establecieron que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión y el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a su familia para su inhumación, sin autopsia previa.

Boschi, que era propietario de una fábrica de muebles ("De buena madera") en Reconquista, Santa Fe, había salido el martes al amanecer desde la guardería Amarras a bordo de su Tracker de 6,40 metros de eslora equipado con un motor de 115 HP.

A los responsables de la guardería sólo les llamó la atención que Boschi siempre salía a pescar o navegar en compañía de familiares o amigos y ese día estaba solo. Mate en mano, les dijo que se dirigía a la ciudad correntina de Goya.

Las cámaras de seguridad captaron su salida minutos antes de las 6 del martes. Testigos aseguraron haber mantenido una breve charla con Boschi ya en aguas del riacho conocido como El correntoso.

Poco después, su embarcación aparecía a la deriva, sin ocupantes, a unos 12 kilómetros del puerto de Reconquista y cerca del ingreso al arroyo Los Amores.

En esa zona hay muchas islas y el Paraná se divide en riachos. Cada uno tiene su nombre.

A media mañana de aquel día comenzó un intenso operativo de búsqueda por parte de la Prefectura y sus amigos, que descartaron inmediatamente una caída accidental al río, ya que el empresario siempre llevaba puesto el dispositivo hombre al agua y nunca navegaba sin chaleco salvavidas.

Precisamente el salvavidas azul que siempre utilizaba fue hallado dentro de la lancha, lo cual robusteció la hipótesis de un posible suicidio.

Boschi tenía 55 años y era padre de tres hijos de 15, 13 y 11. Estaba separado.

Además de su rol empresarial, en Reconquista es recordado por haber sido parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural e integrante del Rotary Club.

La desaparición de Boschi se produjo el día en que debía comparecer a una audiencia judicial , aunque no trascendió de qué tipo.

La zona donde ocurrió la desaparición del empresario es la misma donde en abril del año pasado murieron ahogados el guía de pesca Pablo Ovando (44) y su hijo Agustín (4).

En esa oportunidad, se halló la lancha fondeada y la principal hipótesis es que el pequeño cayó accidentalmente al agua y su padre se arrojó detrás para rescatarlo, pero ambos terminaron ahogados en una zona donde existe una fuerte correntada.

Fuente: Clarín