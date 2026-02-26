Tiene 10 años y ya es mecánico en el taller de su papá: Es fanático de los motores y sueña con ser ingeniero

Santino Gómez tiene 10 años y pasa los últimos días de sus vacaciones entre herramientas, ruedas y amortiguadores. El nene ayuda a su papá en el taller mecánico ubicado en avenida Santa Ana al 3800, en barrio Alto Alberdi, donde ya se ganó un lugar propio.

El pequeño recibió a El Show del Lagarto y dejó a todos sorprendidos con sus conocimientos sobre tren delantero y suspensión. Con seguridad y claridad, le explicó a Fredy Bustos cómo se saca una rueda o un amortiguador, demostrando que lo suyo no es solo un juego.

Según contó su mamá, la pasión empezó muy temprano. “Con tres años estaba con una llave cruz aflojando las tuercas de una rueda. Aflojaba las sillas, las ruedas de los autos, de las motos”, recordó Micaela.

Su papá también destacó el entusiasmo y la habilidad del nene. “El celular no lo usa, no le gusta la Play. Él sale del taller y desarma juguetes. La penitencia de él es no ir al taller. Es muy ágil, nosotros decimos que lo lleva en la sangre. Me descuidaba y me desarmaba un auto”, relató entre risas.

Los clientes ya lo conocen y preguntan por él cuando llegan al local. “Los clientes preguntan por Santino y él ya tiene el oído, la esencia. Lo vamos a extrañar cuando empiecen las clases”, agregó su padre.

Santino, por su parte, tiene claro lo que quiere para el futuro. “Cuando vuelva al colegio voy a decir que ayudé a mi papá a trabajar. De grande me gustaría ser ingeniero mecánico”, aseguró. Mientras tanto, junta plata para arreglar un autito RC Nitro y sigue aprendiendo cada día en el taller familiar.



