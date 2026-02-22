Un albañil tocó un cable de alta tensión, sufrió una descarga eléctrica y cayó desde un segundo piso

Un albañil de 40 años resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción en una casa del barrio Villa La Tela, en Córdoba.

A raíz del impacto, el trabajador cayó inconsciente desde un segundo piso y debió ser rescatado por personal especializado. El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en avenida Fuerza Aérea y Aviador Valenti, en la zona oeste de la capital provincial.

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba trabajando sobre el techo de una casa, donde llevaba adelante tareas de revoque y acondicionamiento.

Al finalizar una parte del trabajo, el obrero decidió desplazarse hacia el otro extremo del techo para observar el avance de la obra. Fue en ese momento cuando, por causas que aún son materia de investigación, habría rozado accidentalmente con el hombro un cable del tendido eléctrico de alta tensión.

El contacto le provocó una descarga eléctrica de gran intensidad que lo dejó inconsciente de manera inmediata. Producto del choque eléctrico, el trabajador perdió el equilibrio y cayó hacia atrás desde el segundo piso.

Sin embargo, en lugar de impactar directamente contra el suelo, su cuerpo terminó tendido sobre el techo de una casa colindante , ubicada a menor altura. Allí quedó inmovilizado, lo que generó momentos de gran preocupación entre vecinos y testigos que presenciaron la dramática escena.

Ante la emergencia, se dio aviso inmediato a los servicios de rescate. Hasta el lugar se acercaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, quienes desplegaron un operativo especial para poder asistir al herido en una zona de difícil acceso.

Con técnicas específicas para trabajos en altura y distintos elementos de seguridad, los rescatistas lograron asegurar al albañil, inmovilizarlo y bajarlo de forma controlada para evitar que sufriera mayores lesiones durante el procedimiento.

Una vez en tierra firme, el hombre fue asistido por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde quedó internado bajo observación y sometido a estudios complementarios para determinar la gravedad de las lesiones ocasionadas tanto por la descarga eléctrica como por la caída.

En tanto, las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho y reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar tareas en altura y en cercanía de tendidos eléctricos.

Fuente: TN