Quién era “El Mencho”, el capo narco del cartel de Jalisco que causó terror y fue abatido en México

En un operativo conjunto de las fuerzas federales mexicanas, fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado, hasta su muerte, uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo.

Un ascenso silencioso hasta la cima del crimen organizado

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, estado de Michoacán, México, una región marcada por la pobreza rural. Desde joven se vinculó con actividades delictivas: trabajó en oficios informales y emigró a los Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México en los años noventa.

Tras su regreso, se integró a estructuras criminales como el Cártel del Milenio. Con el tiempo, y luego de la fragmentación de ese grupo, se consolidó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado a comienzos de la década de 2010. Bajo su mando, el CJNG creció rápidamente hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más agresivas y expandidas del país.

El CJNG: expansión, violencia y narcotráfico global

Bajo la conducción de El Mencho, el CJNG se destacó por su violencia extrema, el control territorial y la diversificación de actividades ilícitas. El grupo se involucró no solo en el tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, sino también en extorsión, secuestro y robo de combustible, entre otros delitos.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo consideraban una de las principales amenazas del crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, por considerar al CJNG un grupo que operaba redes de tráfico internacional y que representaba un desafío central en la lucha contra las drogas.

Golpe histórico y riesgos de violencia

El 22 de febrero de 2026, en un operativo militar en la región montañosa de Tapalpa, Jalisco, las fuerzas mexicanas abatieron a El Mencho, informaron autoridades locales. Su muerte marca uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en México desde la captura de otros grandes capos históricos.

Sin embargo, el vacío dejado por su desaparición desató una rápida reacción de violencia en varias partes del país. En estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos entre facciones delictivas, en lo que analistas advierten podría ser una lucha por el control de rutas y territorios.

Legado y contexto

“El Mencho” personificó el crecimiento de organizaciones criminales mexicanas que trascendieron fronteras y escalas. Su liderazgo no solo consolidó al CJNG como una de las bandas más temidas del narcotráfico global, sino que también ilustró los desafíos persistentes que enfrentan México y Estados Unidos en su lucha.