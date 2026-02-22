Intentaron sacar del país en micro a una chica de 15 años: Un pasajero alertó a la policía

Un hombre y una mujer fueron detenidos acusados de intentar trasladar en un micro de larga distancia a una adolescente de 15 años, que estaba bajo los efectos de las drogas y sin documentación, con destino a la provincia de Jujuy.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los dos imputados por trata de personas agravada.

De acuerdo a la investigación, la intención era cruzar de manera ilegal la frontera hacia Perú.

Todo comenzó cuando un pasajero denunció una situación extraña: una chica, con gorra y capucha, iba abrazada a un hombre. Al lado viajaba una mujer. Según su relato, ambos hacían todo lo posible para que nadie pudiera ver el rostro de la joven.

El testigo contó que el hombre no dejaba que la chica hablara, consignó el sitio La Voz. Ante esta situación, avisó a Gendarmería Nacional, que interceptó el colectivo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152.

Cuando los agentes revisaron la lista de pasajeros, detectaron que la adolescente no figuraba en el registro, no tenía pasaje, tampoco equipaje y ni documentación que acreditara su identidad. Ante esa situación, los adultos que la acompañaban fueron detenidos en el lugar.

Además, los gendarmes señalaron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”. Según describieron, les costaba mantenerla despierta incluso para que pudiera responder preguntas básicas.

Qué dijo la víctima

Al principio, la chica dijo ser mayor de edad, después afirmó tener 17 años, dio un nombre falso y hasta mostró un certificado de discapacidad que no era suyo. Cuando la entrevistaron a solas, reconoció que tiene 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar droga.

La víctima contó que vivía en la calle con su mamá y que le habían prometido plata, una casa y un auto si aceptaba trasladar estupefacientes. Sin embargo, cuando dudó, empezaron las amenazas.

La Dirección Nacional de Migraciones y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) incorporaron informes sobre movimientos migratorios irregulares entre la Argentina y Perú por parte de los detenidos.

Para los camaristas, el contexto, la denuncia de un pasajero y la declaración de la menor son indicios de un intento de captación y traslado con fines de explotación.