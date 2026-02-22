Fue a conocer el mar y murió ahogado: la trágica historia de Jonás

Jonás Emanuel Verdún Lizarraga había cumplido un sueño: conocer el mar. El domingo 15 de febrero, el chico de 16 años llegó de vacaciones con sus tíos abuelos desde Caseros , partido de Tres de Febrero , a Reta , un pequeño balneario pero con extensas playas en el municipio de Tres Arroyos , al sur de la provincia de Buenos Aires.

El jueves 19, el adolescente salió caminando de la casa de los familiares donde se hospedaba. "Me voy a despedir del mar y vuelvo ", les dijo. Era una frase que solía utilizar, ya que pensaban quedarse todo el mes.

Tras caminar por la calle 36, dejó su ropa en unos tamariscos, sobre un médano, y se metió al agua en un día que estaba peligroso, pero se ahogó.

Este sábado 21 encontraron su cuerpo, después de una angustiosa búsqueda por tierra, aire y mar que fue coordinada por el secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio Suárez .

Según pudo saber Clarín , Jonás se metió al agua en una zona donde no hay guardavidas ni seguridad para los bañistas, frente a un conocido complejo hotelero y cerca del túnel de 150 metros que atraviesa los médanos. El puesto más cercano quedaba a 800 metros y esa tarde había poca gente en la playa.

El mar estaba movido después de la tormenta del miércoles a la noche. Había olas de casi dos metros.

De acuerdo a lo que contaron los testigos, el chico -era delgado y medía 1,75 metros- hasta ayudó a un hombre a salir en su kayak y también estuvo conversando con un pescador, curioso por saber cómo se llevaba adelante esa actividad.

Fue justamente otro pescador el que llegó hasta el puesto de guardavidas para avisar que lo había visto cuando era arrastrado por una canaleta y que le pareció que pedía ayuda.

Entonces salieron a buscarlo desde la orilla y también con una moto de agua, pero no encontraron nada . Eran casi las seis de la tarde.

Pasadas las 21, el tío abuelo del adolescente, Eduardo Esclavo (72) , se presentó en el destacamento policial local y dijo: "Mi sobrino no volvió ". Allí fue que ataron cabos y lo relacionaron con el incidente ocurrido más temprano en la playa con el bañista.

Entonces activaron el protocolo para menores desaparecidos y empezó la búsqueda con guardavidas, buzos tácticos, bomberos, perros y prefectos.

Según La Voz del Pueblo , se desplegó también, por la acción de vecinos solidarios, un dron y dos aviones.

Rocío Verdún Velázquez (37) , la madre -vive en Moreno y es paraguaya-, viajó a Reta junto con su ex pareja y padrastro del chico, Fabián Ariel Lizarraga (49) -vive en Florencio Varela- .

Este sábado, a eso de las 9 de la mañana, encontraron la ropa de Jonás entre los tamariscos, que su familia reconoció. Había doblado su remera negra, su bermuda azul y su buzo de algodón azul. Además, estaban sus ojotas negras.

Dos horas más tarde, un pescador a bordo de una lancha divisó un cuerpo flotando unos dos mil metros mar adentro .

El fiscal Gabriel Lopazzo , de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16, estuvo al frente del expediente y la autopsia se hizo en Coronel Dorrego, donde se confirmó que Jonás murió ahogado.

Por estas horas, los municipios de Tres Arroyos y Moreno coordinaban el traslado del cuerpo para que sus familiares puedan despedirlo.

