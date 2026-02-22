Poner sal gruesa en la ropa antes de lavarla: para qué sirve y por qué la recomiendan

La ropa que usamos a diario está en contacto constante con la piel, el sudor, el polvo, los olores y distintas superficies. Con el tiempo, estas prendas pueden acumular bacterias, restos de detergente y aromas persistentes que no siempre se eliminan con un lavado común.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica y cuidado de la ropa señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: poner sal gruesa en la ropa antes de lavarla para mejorar la limpieza, neutralizar olores y ayudar a mantener las telas en mejor estado.

La sal gruesa (cloruro de sodio) tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede absorber humedad y ayudar a desprender residuos adheridos a las fibras textiles. Además, su acción abrasiva suave permite colaborar en la remoción de suciedad sin dañar las telas cuando se usa correctamente.

Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza del hogar explican que la sal gruesa puede ser útil porque:

De esta manera, se presenta como una alternativa accesible para reforzar el lavado, especialmente en ropa con olores intensos o uso frecuente.

Este método se recomienda en especial para ropa deportiva, medias, toallas y prendas que suelen concentrar olor corporal.

Usada de forma correcta, la sal gruesa puede transformarse en un aliado práctico para el lavado diario, mejorando la frescura de la ropa sin necesidad de recurrir a productos costosos.

