Cayó una lancha voladora en la laguna de Chascomús: Rescataron al conductor con vida

ZONALES

Este mediodía, alrededor de las 13:10 horas, desde el puesto de guardavidas de Barrio Parque Girado se alertó sobre la caída de una lancha voladora en el espejo de agua.

El equipo municipal de Seguridad Lacustre acudió de inmediato y constató que la embarcación presentaba daños importantes: casco partido y alas destruidas.

Primero se rescató al conductor, priorizando su integridad física.



Luego se realizaron maniobras para recuperar los restos de la embarcación, incluyendo tareas de buceo para destrabar la estructura sumergida.

El personal municipal actuó con rapidez, compromiso y profesionalismo ante esta situación poco habitual en la laguna.

Fuente: El Digital Chascomús