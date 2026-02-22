“Tavi” Celis y la trama narco detrás del supuesto plan para matar a un juez, un fiscal y un ministro

Cuando un preso denuncia que otro preso (con el que además comparte encierro y viejas deudas) está armando un plan para mandar matar a un juez, su declaración se toma con bastante escepticismo. En general esas declaraciones esconden cuentas pendientes o expectativas de beneficio por parte del denunciante.

Así, entre la desconfianza, la duda y el temor la Justicia está encarando el supuesto complot de un narco, Leonardo Airaldi (46), para asesinar al juez federal de Paraná Leandro Ríos , al fiscal federal de juicio José Candiotti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos Néstor Roncaglia , ex jefe de la Policía Federal.

Todo estalló el viernes pasado cuando Daniel "Tavi" Celis (50, un narco condenado a 15 años de prisión) declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo. Con detalles, sostuvo que en la Unidad 9 de Gualeguaychú se había enterado que el también narco Leonardo Airaldi había pagado 40 mil dólares para que sicarios uruguayos mataran al juez y al fiscal mientras veraneaban en Punta del Este.

Todo esto para afectar, se supone, el juicio oral contra Airaldi -por la comercialización de 30 kilos de cocaína- que está por comenzar en los próximos días: La causa original fue investigada por Rios y Candiotti .llevara el peso de la acusación en el debate..

Tras la declaración de Celis, un segundo preso, también de la Unidad 9, Hugo Giarrizzo, agregó que el plan de Airaldi incluía al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, al que pensaban emboscar cuando fuera con su moto a lo de unos amigos .

"Todo esto lo informe hace 50 días, aproximadamente. Las conversaciones de Airaldi con el sicario empezaron en noviembre de 2025, para ser ejecutadas en enero de este año. Uno de los datos que llegó es que Ríos pasaba enero en Uruguay. Otra cosa que escuché es que sabia que Ríos cuando salía a navegar en el Paraná iba sin ningún tipo de seguridad", declaró Giarrizzo.

La historia tiene muchos costados, algunos la vuelven verosímil y otros que hacen pensar que todo es un invento.

Al parecer las tres supuestas víctimas creen que algo hay. Roncaglia efectivamente fue en moto a lo de unos amigos cerca de Gualeguaychú. Lo hizo el 25 de enero y ahora se pregunta si alguien lo estuvo siguiendo . En cuanto al juez y el fiscal, ninguno veraneó en Uruguay pero sí lo hizo la hija de uno de los funcionarios.

Hoy la existencia o no de un complot está en plena investigación. Por lo pronto en los allanamientos ordenados por el juez federal de Paraná Herman Viri en la Unidad 9 se habrían secuestrado tres celulares en poder de presos vinculados con Airaldi. Su análisis será fundamental para separar la paja del trigo.

Tras la denuncia, tanto Celis como su hijo (que también estaba preso en la Unidad 9) fueron trasladados a otra cárcel y aislados del resto de los presos. Y lo mismo pasó con Giarrizzo. Todo el mundo sabe que hablaron porque no lo hicieron con reserva de identidad. A la vez se reforzaron las custodias de Ríos, Candiotti y Roncaglia.

Leonardo Airaldi fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero. Dicen que es millonario y que el dinero lo hizo gracias a la droga y sus vínculos políticos en Entre Ríos. Lo suyo es el narcotráfico y por eso comenzará a ser juzgado a partir del próximo 6 de marzo.

Se cree que Airaldi entraba la droga de Paraguay y tenía contactos con un sector de Los Monos de Rosario y con Miguel Ángel "Mameluco" Villalba en San Martín. Al menos al viejo capo de la Villa 18 le compró una camioneta.

La acusación se apoya en escuchas telefónicas, registros de comunicaciones y tareas de inteligencia que, según la resolución judicial, lo señalan como jefe de la banda, coordinando la provisión y circulación de droga en Diamante y Paraná. Unos 51 testigos declararán en relación a dos causas, en una de las cuales se secuestraron los 30 kilos de cocaína en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto.

Celis, por otra parte, está preso desde agosto de 2016 y tiene una condena a 15 años de prisión en la que se le unificaron dos casos: por un lado la causa más resonante lo vinculó al ex intendente de Paraná Sergio Varisco (hoy fallecido) en la distribución de marihuana en Entre Ríos y Santa Fe usando camiones de basura municipales .

Pero hay algo mas interesante. En 2016 Celis fue detenido por un asalto a la estancia "El Retiro", en las Cuevas, que era propiedad de los tíos de Leandro Airaldi. El cuento que se repite en Entre Ríos, es que ese robo lo entregó el propio Airaldi para saldar una cuneta con Celis por un cargamento de marihuana. Pero terminó entregándolo a la Policía.

Desde entonces viene el enfrentamiento que, para algunos, explica la denuncia del supuesto complot. Y otro detalle importante: Celis es afecto a los magnicidios: "No te metas más con el Tavi" , decía la amenaza que en 2018 recibió el juez que lo investigaba, Leandro Ríos.

