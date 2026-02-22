A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este lunes, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo va a estar el tiempo esta semana y cuándo volverían las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .
Según indicaron, las primer lluvias estarían llegando este lunes por la mañana, donde se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones . Por la tarde , se prevén entre 40 y 70% probabilidades de tormentas aisladas y en la noche las mismas descienden entre 10 y 40%. La mínima será de 23° y la máxima de 28°.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
