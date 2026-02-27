Tras un año de búsqueda, detuvieron en Río de Janeiro al principal acusado por el crimen del exsecretario de Turismo de Bariloche

NACIONALES

La Policía de Río de Janeiro detuvo al principal sospechoso por el crimen de Gastón Burlón , el exscretario de Turismo de Bariloche que fue asesinado delante de su familia en enero de 2025. La Fiscalía ya había solicitado su arresto, pero la Justicia brasileña había considerado que la aprehensión no era urgente.

Sandro da Silva Vicente (25) cayó después de una persecución y un tiroteo en la zona sur de Río de Janeiro. El Ministerio Público lo había señalado en diciembre de 2024, poco después del ataque contra Burlón, quien por entonces peleaba por su vida.

Finalmente, el exsecretario de Turismo de Bariloche murió el 13 de enero de 2025. Tenía 51 años.

La detención se produjo el jueves a la noche luego de un alerta por robos en la zona sur de la ciudad. La Policía hizo un cordón para atraparlos y lograron arrestarlos tras un intento de escape y un tiroteo.

Dos criminosos foram baleados em confronto durante ação conjunta da Civil e PM na Glória. Um dos bandidos é apontado como o autor dos disparos que matou um turista argentino em dezembro de 2024. Sandro da Silva Vicente e o comparsa Romario Barbosa da Silva são…

A Sandro da Silva Vicente lo encontraron herido dentro del auto luego de perder el control del vehículo. Tenía una orden de arresto pendiente. Con él iba un cómplice, Romario Barbosa da Silva, que estaba prófugo y tenía 11 arrestos previos, según O Globo .

El caso de Gastón Burlón causo conmoción en Bariloche entre fines de 2024 e inicios de 2025. Estaba junto a su familia cuando regresaban de una excursión al Cristo Redentor. El GPS le indicó un camino equivocado y lo hizo entrar a una favela de Morro dos Prazeres, donde lo atacaron dos personas cerca de las 14.30 del 12 de diciembre.

"Sorpresivamente, aparecieron dos personas apuntándonos con armas a ambos lados y realizaron cuatro disparos, provocando la pérdida del control del auto y el choque contra una pared", describió Nadia Loza (43), secretaria de Turismo de Salta y pareja de Burlón, que estaba presente al momento de la agresión.

Al exfuncionario barilochense lo balearon en la cabeza y en el pecho. También lo acompañaban sus hijos, Agustín y Santiago.

Burlón quedó internado en grave estado en el Hospital Municipal Souza Aguiar. Lo operaron por el balazo en la cabeza. Murió un mes más tarde.

El Ministerio Público de Rio de Janeiro había solicitado la detención de Sandro da Silva Vicente, luego de que la Policía identificara a cuatro sospechosos. Testigos indicaban que Sandro da Silva Vicente había sido el autor del disparo. Sin embargo, el juez de turno consideró que por entonces no había urgencia y así se demoró la orden de detención.

Fuente: Clarín