Lavarse los pies con vinagre y manzanilla: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

El cuidado de los pies es tan importante como el del resto del cuerpo, aunque muchas veces lo pasemos desapercibido. En este marco, hay un truco casero que ayuda a mejorar su apariencia y bienestar: lavarse con vinagre y manzanilla .
La mezcla de estos dos ingredientes actúa como limpiador natural con efecto desodorante y antibacteriano . Además, también aporta propiedades calmantes y antiinflamatorias , logrando un efecto suavizante y de relajación.
No se recomienda si hay heridas abiertas , grietas profundas o infecciones activas, porque el vinagre puede generar ardor y empeorar la molestia.
Se puede repetir una o dos veces por semana , según la necesidad y el estado de los pies.
Si bien el baño de pies con vinagre y manzanilla no reemplaza tratamientos médicos , puede ser un complemento útil dentro de la rutina de cuidado personal. Es una alternativa económica, natural y fácil de incorporar, ideal para quienes buscan soluciones caseras para aliviar molestias cotidianas y regalarse un momento de relax en casa.
