Caso Loan: marcha atrás del Tribunal y aún no hay fecha para el comienzo del juicio oral

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dio marcha atrás con su idea de iniciar recién el 7 de octubre el juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña (6). Tras escuchar los cuestionamientos de la Fiscalía, la Querella e incluso algunos defensores, los jueces dijeron que buscarán "adecuar la fecha", pero que se mantendrán las dos audiencias semanales anunciadas.

Tras un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, sostuvo que "se va a reconsiderar la fecha de inicio del debate" , pero para eso era necesario "rebobinar una serie de audiencias" de otras causas que se tramitan en los tribunales de Rio Negro y Formosa, de donde son los conjueces del caso Loan.

El magistrado dijo que la fecha de inicio y el cronograma del juicio se difundirá cuando se realice la admisión de la prueba que tanto la acusación como las defensas propusieron. Eso podría ocurrir a mediados de marzo.

La fecha del 7 de octubre había sido anunciada por el presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni casi al inicio de la audiencia preliminar que se realizó este viernes. Esa idea generó una rápida respuesta del fiscal Carlos Schaefer, quien recordó que en este caso "hay un chico desaparecido" y pidió "respeto por la familia de Loan". Es por eso que impugnó la propuesta de Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. Algunos defensores y los abogados que representan a la familia de Loan también cuestionaron la demora en iniciar las audiencias.

Ceroleni pidió a los defensores y fiscales depurar el listado de elementos de prueba y testimoniales propuestas "para llegar a un debate con transparencia, limpio", pero las diferencias de criterio afloraron rápidamente entre las partes.

La mayoría de los defensores cuestionó que el equipo acusador esté integrado por siete fiscales colaboradores de Schaefer y Tamara Pourcel por considerar que no existe igualdad de armas al momento de enfrentar el juicio oral. La respuesta de Schaefer no se hizo esperar y advirtió que recurrirá en Casación si se limita la intervención del equipo fiscal porque "se afecta la autonomía del Ministerio Público".

Los abogados de la familia Peña no ocultaron su decepción por la fecha de inicio del debate. Belén Ruso Cornara sostuvo que aguardaban iniciar las audiencias "en un plazo de 30 o 60 días". Y que, en caso de iniciarse en octubre, el debate se extendería hasta 2027 . Además, sostuvo que en todo este tiempo la familia de Loan sufre intimidaciones y hostigamientos que la revictimiza.

Los querellantes también pidieron realizar una reconstrucción del hecho y que se realice un análisis de las comunicaciones que tuvieron los imputados. Al filo del mediodía, Ceroleni dijo que el Tribunal tenía previsto realizar una inspección ocular de El Algarrobal, el paraje donde Loan fue sustraído en la tarde del 13 de junio de 2024.

Mónica Chirivin, la defensora de Laudelina Peña, dijo que pidió la declaración de 34 testigos, entre las cuales está la del abogado José Fernández Codazzi, quien trasladó a la mujer hasta una fiscalía de la capital provincial para que introdujera en el caso la hipótesis de un accidente vial.

Como varios defensores se opusieron a la introducción por lectura de algunas testimoniales, el fiscal Schaefer amenazó con citar a los más de 800 testigos que había propuesto inicialmente. Desde la acusación depuraron esa lista y decidieron que sólo se convoque a 161 personas a declarar ante el Tribunal.

Para llegar a la audiencia preliminar que se realizó este viernes, la Justicia Federal tuvo que superar una enorme cantidad de presentaciones de los defensores. Fueron más de 300 los recursos presentados por los abogados de los siete acusados -hay otros diez imputados, pero por desviar la investigación- en un intento por evitar, o al menos demorar, el juicio oral y público.

Los abogados particulares y defensores públicos utilizaron toda la artillería jurídica y no dudaron en llegar hasta el Cámara Federal de Casación Penal en busca de prisiones domiciliarias. Hubo habeas corpus, e incluso buscaron impedir que la jueza federal de Goya continúe con la investigación para intentar hallar a Loan.

Dos de los imputados más comprometidos –la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez- hicieron un intento por llegar a la Corte Suprema de Justicia para poner fin a la investigación del caso que conmocionó a todo el país a mediados de 2024, pero Casación les cerró la puerta.

Caillava, Pérez, junto a Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña y Nicolás Gabriel Soria son los que más batalla dieron a nivel judicial para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Soria, que se hacía pasar por agente de Interpol y de la CIA norteamericana, incluso pidió que lo dejaran salir de la cárcel para asistir al nacimiento de su hijo , a fines del año pasado.

El último en sufrir un revés judicial fue Benítez, quien a través de sus abogados había pedido que le permitieran abandonar la Unidad Penal 7, en Resistencia, y esperar el juicio en su casa.

El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer integra la acusación junto a fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel. Ambos cuentan con la asistencia de siete auxiliares fiscales y también de los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Loan Danilo Peña tenía 5 años el 13 de junio de 2024. Ese día decidió ir con su papá a la casa de la abuela Catalina, que reside en el paraje El Algarrobal , que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio.

Ambos desandaron el camino a caballo y llegaron cerca del mediodía. Allí se enteraron que Catalina había organizado un almuerzo en honor a San Antonio y que iban a concurrir otros comensales, entre ellos Caillava y Pérez.

Una vez finalizado el almuerzo, Benítez propuso ir a buscar naranjas en una tapera ubicada a unos 600 metros de la casa. En un primer momento nadie se sumó, pero unos minutos después partieron en la misma dirección Oscar Daniel Ramírez junto a su esposa, Mónica del Carmen Millapi; Laudelina Peña, Camila y los chicos que habían participado del almuerzo, entre ellos Loan.

A mitad de camino, Laudelina y Camila retornaron a la casa de Catalina.

Cerca de las 14, Benítez se comunicó con su pareja. En su declaración dijo que era para saber si Loan había vuelto solo a la casa, pero curiosamente el contacto se prolongó más de nueve minutos.

Cuando se sabía que un chico estaba desaparecido, Caillava y Pérez decidieron retornar a 9 de Julio con la excusa de mirar el partido que River.

Una semana después serían detenidos porque los perros hallaron rastros de Loan en su camioneta Ford Ranger y en un automóvil que al día siguiente de la sustracción de Loan utilizaron para viajar a Resistencia, Chaco.

Mientras Loan era buscado en una zona de campos, lagunas y montes porque el comisario Walter Maciel insistía con que el chico estaba perdido, hipótesis que buscaron robustecer plantando un botín del chico en un lodazal.

La causa se completa con otra decena de procesados pero por intentar desviar la investigación . Además de Soria, en este grupo están Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

De acuerdo a la acusación, estos se hicieron pasar por enviados de la Fundación Lucio Dupuy y trasladaron a los principales testigos del hecho a un hotel del pueblo, donde los mantuvieron retenidos varios días.

Fue la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes quien dispuso que ambos expedientes se unificaran y se realizara un único juicio oral.

Si se toman ambas causas -la principal y la de los falsos Dupuy- la Justicia acumuló en poco más de dos años 370 cuerpos. Son 74.000 fojas que muestran los intentos de la Justicia por determinar qué pasó con Loan, un misterio que aún no se pudo develar.

Fuente: Clarín