Tragedia en Paraná: hallaron muerta a la mujer arrastrada por un arroyo y siguen buscando a su hija

NACIONALES

El operativo de rastrillaje desplegado tras el fuerte temporal que golpeó a la ciudad de Paraná tuvo este jueves un desenlace trágico: fue hallada muerta Patricia Mena , la mujer de 32 años que era intensamente buscada desde que la crecida de un arroyo que se llevó la vivienda donde se encontraba con su familia. Este viernes, en tanto, continúa la búsqueda de su hija de 10 años, Chiara , que permanece desaparecida.

El hallazgo se produjo durante las tareas de rastrillaje realizadas en distintos sectores del arroyo Las Viejas y zonas aledañas, en un escenario atravesado por barro, vegetación densa y restos arrastrados por la correntada. Tras la confirmación oficial , los equipos de rescate concentraron todos los esfuerzos en la localización de la niña.

La Policía de Entre Ríos indicó que el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia. “No evidenciaba golpes, sí algunos raspones” , señalaron los voceros de la institución y remarcaron que el lugar donde fue encontrado tenía un acceso dificultoso, con sectores cubiertos por malezas y sedimentos.

La búsqueda se mantiene activa desde el denominado “punto cero”, en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, donde el jueves el arroyo desbordado arrastró la casa familiar. Desde allí, el rastrillaje se extiende por el cauce hasta el río Paraná y abarca una distancia aproximada de cuatro kilómetros, con controles por sectores y recorridas permanentes.

Durante las últimas horas la Policía indicó que se encontró ropa, algunos muebles y otros elementos pertenecientes a la familia, que fueron reconocidos por sus vecinos. También se halló documentación persona l. Sin embargo, esos elementos no permitieron establecer el paradero de la nena.

El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González , explicó que el descenso del nivel del agua permitió acceder a zonas que hasta horas antes eran inalcanzables, aunque advirtió que el terreno continúa siendo inestable y peligroso. “Hay mucha suciedad y sectores donde se necesita maquinaria específica” , señaló el encargado del operativo, que cuenta con la participación de distintas áreas de la Policía, personal municipal, guardavidas y Prefectura Naval, que también recorre el río Paraná.

Las autoridades indicaron que el trabajo se evalúa de manera permanente y que, por razones de seguridad, las tareas nocturnas se reducen al mínimo debido al riesgo que implica la falta de visibilidad y el cansancio del personal que trabaja en la búsqueda.

La tragedia comenzó durante la madrugada del jueves, cuando un fuerte temporal de lluvias y viento provocó la crecida repentina del arroyo Las Viejas. En pocas horas, el caudal aumentó con violencia y arrastró la vivienda con la familia en su interior.

El padre de la familia y los dos hijos mayores, lograron ser rescatados poco después del temporal. Pero Patricia Mena y su hija Chiara fueron llevadas por la corriente y permanecieron desaparecidas desde entonces. El hallazgo del cuerpo de la mujer confirmó el peor desenlace y mantiene en vilo a la ciudad, mientras continúa la búsqueda de la niña.

Fuente: Clarín