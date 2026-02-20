Se conocieron las primeras imágenes de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

Se conocieron las primeras imágenes del instante que siguió a la explosión de una bomba en la Escuela Superior de Gendarmería . En las fotos a las que tuvo acceso TN , se puede observar restos del artefacto en un escritorio y en el piso.

Por el momento, se maneja la hipótesis de que el paquete estaría dirigido al exdirector de la Escuela Superior, el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, y no había ido a buscarlo. Esto explicaría por qué el paquete estuvo “varios meses” almacenado en el depósito.

El artefacto explotó cerca de las 13:49, en el piso 11 de la Escuela, ubicada en la Avenida Paseo Colón y México, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Después de la explosión del artefacto tipo carta-bomba, Gasparutti y otro gendarme resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich y están fuera de peligro , según pudo constatar este medio.

Las autoridades informaron que hay otros dos paquetes que estaban guardados desde hace tiempo y también están dirigidos al exdirector. Estos fueron detonados de manera preventiva por especialistas, pero no se detectaron rastros de pólvora, lo que indicaría que solo uno de los paquetes contenía el material explosivo.

Además de las imágenes del explosivo, se difundieron fotos de uno de los dos heridos que fueron trasladados al hospital, donde se aprecia que la víctima sufrió heridas en el torso y el brazo izquierdo.

A través del comunicado del Ministerio de Seguridad, también se informó que un “tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro”, y al menos otro gendarme fue afectado por la explosión. Sin embargo, estos últimos no requirieron internación.

También detallaron que, de manera preventiva, “ evacuaron a 320 personas , 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525″.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, estuvo presente en el edificio de la Escuela y luego se trasladó a la Casa Rosada, donde se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para monitorear la investigación.

Fuente: TN