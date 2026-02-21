Tragedia en Paraná: hallaron el cuerpo de la nena de 10 años que había sido arrastrada por un temporal

Rescatistas encontraron esta mañana el cuerpo de Chiara Barrios, la nena de 10 años que había desaparecido el jueves a la madrugada cuando una tormenta desbordó el arroyo Colorado, en Paraná, y arrasó con la casa donde vivía junto a su familia.

El hallazgo se produjo tras 48 horas de búsqueda frenética, donde participaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios, que trabajan de manera coordinada en una zona de difícil acceso por el barro y las ramas que dejó el temporal.

La tormenta se había cobrado la vida de su madre, Patricia Mena (32), quien quedó atrapada junto a Chiara en la casa y no pudo escapar . El cuerpo de la madre fue encontrado el viernes, pero la búsqueda de la nena no había dado resultados. Recién ese sábado, cerca de las 10 de la mañana, apareció en la zona del balneario Thompson cuando el agua comenzó a bajar.

La tragedia comenzó durante la madrugada del jueves, cuando un fuerte temporal de lluvias y viento provocó la crecida repentina del arroyo Las Viejas. En pocas horas, el caudal aumentó con violencia y arrastró la vivienda familiar de los Barrios, ubicada en Ferraroti y Blas Parera.

La fuerza de la corriente arrancó la estructura de la casa y se la llevó al agua. La familia dormía cuando se comenzó a derrumbar. Cuatro de los miembros lograron escapar: Miguel Barrios, el padre, junto a tres de sus hijos, una niña de 12 años y dos chicos de 15 y 5. Pero Patricia y Chiara quedaron atrapadas adentro.

La Policía de Entre Ríos participó de la búsqueda. Cuando encontraron a Patricia, indicaron que el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia. “No evidenciaba golpes, sí algunos raspones”, señalaron los voceros de la institución y remarcaron que el lugar donde fue encontrado tenía un acceso dificultoso, con sectores cubiertos por malezas y sedimentos.

Durante las últimas horas la Policía indicó que se encontró ropa , algunos muebles y otros elementos pertenecientes a la familia, que fueron reconocidos por sus vecinos. Y también se halló documentación personal.

Fuente: Clarín