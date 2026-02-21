Rosario: un incendio devoró un local de motos que estaba enganchado de la luz

NACIONALES

Un local de motos del sur de Rosario quedó devastado este sábado por la mañana tras un incendio considerable que se originó en la línea eléctrica. Varias dotaciones de bomberos debieron trabajar durante más de una hora para poder controlar el fuego, mientras que del peritaje posterior, realizado por la empresa distribuidora de electricidad, determinó que el comercio tenía una conexión clandestina, cuyas fallas originaron el incendio . No se reportaron heridos, aunque sí pérdidas considerables.

Ocurrió alrededor de las 7 de este sábado en el local identificado como Molinari Motos, en el cruce de Boulevard Seguí y Mariano Moreno, en la zona sur de Rosario. Una alerta puso en conocimiento al Cuartel de Bomberos Zapadores de esa zona de la ciudad respecto de que el local estaba siendo consumido por las llamas. Se trata de un local de dos plantas, una en planta baja y que es en la que funciona el salón de exhibición de los rodados, y otra en planta alta, que era la más afectada por el fuego en el momento en que se realizó la denuncia.

Cuando una dotación de Bomberos Zapadores llegó a Boulevard Seguí y Moreno ya trabajaba allí otra de Bomberos Voluntarios, que intentaba contener el fuego que había reducido la planta alta a un esqueleto de concreto quemado. Los zapadores pidieron refuerzos, que trabajaron en conjunto hasta alrededor de las 8.50, luego de casi 90 minutos de tareas.

También arribó al local personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , la encargada de distrubuir electricidad en la ciudad, que determinó que el incendio se originó luego de una explosión en el cableado de alta tensión. Además, que la conexión del comercio era clandestina y que no sólo ocasionó daños en el local, sino que también en la infraestructura eléctrica de los alrededores. Por tal motivo, EPE adelantó en la mañana de este sábado que labró un acta a la administración del local y que iniciará una investigación por la ilegalidad de la conexión.

Dentro del local, los daños resultaron severos en gran parte del inventario: motos, repuestos y otros elementos del comercio perdidos que no pudieron contabilizarse por la magnitud de los destrozos. No se reportaron, en cambio, heridos ni evacuados.

