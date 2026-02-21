La influencer que volcó un UTV en Villa Gesell sigue en terapia intensiva: el desesperado pedido de su familia

La emprendedora influencer que volcó con un UTV en los médanos de Villa Gesell continúa internada en terapia intensiva y su estado de salud es grave. En las últimas horas, su familia dio a conocer cuál es la parte de su cuerpo más comprometida e hizo un desesperado pedido a su comunidad .

El accidente ocurrió el pasado domingo por la tarde cerca del Camping Pucará, en una zona denominada “La olla”. Los testigos dijeron que el UTV “volcó y dio varios giros” . El parte oficial indica que el incidente ocurrió sin la participación de otros vehículos .

En el UTV viajaban dos mujeres, la que resultó más comprometida fue Florencia Rastelli Mella , una emprendedora de 33 años, dueña de la marca de fragancias para el hogar Paque & Coco , que cuenta con 12 franquicias en distintos puntos del país.

Tras el incidente fue trasladada al Hospital de Mar de Ajo y después de revisarla y realizarle estudios, los profesionales consideraron que por la gravedad del cuadro lo mejor era trasladarla de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata , donde permanece internada en terapia intensiva .

Desde las redes sociales de su marca, le hicieron un importante pedido a su comunidad de más de 100 mil seguidores: “¡Vamos beba! Fuerza. Visualicemos sus pulmones sanos. Dale que se puede" . Y en otra publicación agregaron: “¡Cadena de oración por Flor! Juntos somos más fuertes".

Según informaron fuentes oficiales al portal marplatense 0223 , el diagnóstico de la influencer es “ fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 Y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5″.

El citado medio indicó que Florencia Rastelli Mella también padece “ contusión pulmonar y neumotórax izquierdo , junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

Fuente: TN