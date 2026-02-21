Colocar una cuchara de metal en el marco de la ventana: para qué sirve

En épocas de frío o en ambientes poco ventilados, la humedad se convierte en uno de los principales problemas dentro de la casa. Las ventanas suelen ser el primer punto donde aparece: el vapor de agua se transforma en gotas que se acumulan en el vidrio, humedecen los marcos y, con el tiempo, pueden generar manchas negras , olor desagradable e incluso moho .

Entre los trucos caseros más difundidos aparece uno llamativo: colocar una cuchara de metal en el marco de la ventana . Aunque suene extraño, tiene una explicación sencilla.

El fenómeno detrás de este método es la condensación . Cuando el aire cálido y húmedo del interior entra en contacto con una superficie fría —como el vidrio de la ventana—, el vapor se transforma en agua .

El metal, al ser un material que se enfría rápidamente, puede convertirse en un punto donde el vapor se condense antes de hacerlo en otras superficies. En teoría, parte de la humedad se acumularía en la cuchara y no directamente en el vidrio o el marco .

De esta manera, se reduciría la cantidad de agua que queda adherida a la ventana y la mantendría más seca.

Si querés probar este método, el paso a paso es simple:

Es importante revisar periódicamente el utensilio y limpiar cualquier acumulación de agua.

La condensación constante puede generar distintos inconvenientes en el hogar:

Reducir la humedad en las ventanas puede contribuir a preservar la estructura y mejorar la calidad del aire interior.

Si bien este truco puede colaborar, no reemplaza medidas más efectivas como:

La cuchara de metal funciona como un recurso complementario, pero el control real de la humedad depende de la ventilación y del equilibrio térmico dentro de la vivienda.

