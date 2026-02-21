Una mujer fue a buscar a su pareja a su casa y lo encontró muerto de un disparo: investigan si se mató

NACIONALES

Un dramático episodio tuvo lugar este sábado en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde un hombre de 44 años fue encontrado muerto dentro de su casa luego de que lo encontrara su pareja.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Juan Felipe Ibarra y la rotonda de la Ruta 333, en la zona de Villa Balnearia, donde la policía llegó cerca de las 9 de la mañana tras un llamado de emergencia que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida .

Al ingresar, los efectivos conversaron con la dueña de la vivienda, quien relató que durante la madrugada había estado con su pareja, identificado como José Juárez.

Según su testimonio, alrededor de las tres de la mañana él se retiró hacia una habitación contigua y le dijo que regresaría , mientras ella se quedó dormida.

Horas más tarde, al despertarse y notar que el hombre no volvía, fue a buscarlo. Entonces lo encontró tendido en el piso, con un disparo en la cabeza . A pocos centímetros del cuerpo había un revólver , que ya fue secuestrado por los peritos.

Personal de Criminalística trabajó en la escena realizando las pericias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia .

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre atravesaba un delicado momento personal y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde hacía aproximadamente dos meses .

Los investigadores intentan determinar si el hecho se trató de un suicidio , aunque no descartan ninguna hipótesis.

La fiscal de turno interviene en la causa y ordenó una serie de medidas para reconstruir con precisión lo ocurrido en las horas previas al hallazgo.

Los vecinos, por su parte, describieron la escena como “impactante” y aseguraron que no habían escuchado ruidos durante la noche .

Fuente: TN