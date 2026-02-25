Tragedia en Mendoza: un conductor atropelló y mató a un chico de 12 años que iba en bicicleta

Un trágico accidente conmociona al departamento de San Martín , en Mendoza . Se trata de la muerte de un chico de 12 años que fue atropellado por un automovilista mientras circulaba en su bicicleta por la localidad de Tres Porteñas.

El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 22 horas, en las inmediaciones de Costa Canal Montecaseros. El menor se desplazaba en la misma dirección que el vehículo que lo alcanzó y terminó con su vida. Identificado con las iniciales I.J.F.R., el niño falleció en el lugar tras el impacto .

El conductor del Fiat blanco que colisionó con el nene de 12 años dio negativo en el test de alcoholemia . Se trata de un joven de 19 años con domicilio en Tres Porteñas. Por su parte, no sufrió lesiones .

Según la información oficial, el menor circulaba en una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, color celeste; mientras que parabrisas del automóvil que lo atropelló quedó visiblemente estallado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 39, la Policía Científica y efectivos de la Policía Vial para determinar las circunstancias del siniestro.

Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a disposición de investigación judicial.

Fuente: Clarín