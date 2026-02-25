La vuelta a clases de la Ciudad en el único colegio del país donde se aprende chino mandarín

En Parque Patricios, en el sur de la Ciudad, el ciclo lectivo 2026 comenzó con un acto que tuvo algo distinto. Además de la bandera argentina y el himno, en el patio resonaron palabras en mandarín. No fue un gesto simbólico ni una traducción protocolar: es la lengua en la que, todos los días, se enseña matemática, ciencias, literatura y arte. Allí funciona la Escuela Bilingüe Argentino-China, la única institución pública de Argentina e Iberoamérica con un modelo de inmersión dual recíproca en español y chino mandarín .

La institución, creada en 2014 a partir de un convenio entre el Ministerio de Educación porteño y la Comisión de Educación de Beijing, abrió primero el nivel inicial y al año siguiente sumó el primario. En 2021 egresó su primera promoción completa. Hoy reúne a 373 estudiantes —336 en primaria y 37 en inicial— y sostiene una propuesta pedagógica que divide en partes iguales el tiempo y los contenidos en ambas lenguas.

El acto de inicio del ciclo 2026 reflejó esa identidad. El director, Fabio Velázquez, presentó a los equipos docentes organizados en parejas pedagógicas: 28 maestros de grado, mitad hispanohablantes y mitad sinohablantes, que trabajan en conjunto dentro del aula. “No se traduce la clase. Es un docente y una lengua. Si se aborda el circuito del agua, se enseña en ambos idiomas ; si se estudia una novela, se trabaja con materiales específicos en cada lengua”, explicó ante las familias.

Cada sección tiene dos maestros permanentes. La planificación es compartida y simultánea: mientras uno desarrolla contenidos en español, el otro lo hace en mandarín, articulando enfoques y actividades. El modelo busca equilibrio entre hablantes nativos de ambos idiomas ; en algunos grados se acerca al 50%-50%, aunque en la mayoría predominan estudiantes hispanohablantes. El inglés se suma como tercera lengua.

En las aulas, el bilingüismo no es decorativo. Las paredes exhiben alfabetos en español y caracteres chinos ; los carteles de rutina alternan ambos sistemas de escritura. Las metodologías priorizan el juego, la música, los cuentos y proyectos que integran tradiciones argentinas y chinas. “El chico está jugando en español y se da vuelta y sigue jugando en chino sin notarlo”, señaló Velázquez . La incorporación temprana —desde salas de 4 y 5 años— es parte de la apuesta por un desarrollo lingüístico y académico sostenido.

Durante la ceremonia, las familias ocuparon un lugar central. Norberto, padre de un alumno de segundo grado, contó que su hijo ya “balbucea frases en chino. Es una ventaja para el mundo que estamos viviendo. China va a tener cada vez más importancia”, afirmó. Jorge, inmigrante peruano, celebró que su hija Clara comience primer grado en un entorno bilingüe: “Nos da tranquilidad que tenga oportunidades que nosotros no tuvimos”. Adrián, cuyo hijo transita el paso de jardín a primaria, bromeó: “Es un chino”, y destacó el contacto temprano con cuentos y palabras que remiten a otra cultura.

La escuela surgió también como respuesta al crecimiento de la comunidad sinohablante en la Ciudad. Con más de 12 mil residentes, es la novena comunidad extranjera más numerosa de Buenos Aires, concentrada en las comunas 1, 3 y 13. El proyecto educativo se inscribe en una relación bilateral de larga data: en 2024 se cumplieron 31 años del hermanamiento entre la Ciudad y Beijing, y hoy hay acuerdos vigentes con Beijing, Shanghái, Qingdao y Shenzhen.

El interés es recíproco. Según la Academia China de Ciencias Sociales , 94 universidades chinas ofrecen programas de español y alrededor de 20 mil estudiantes lo estudian cada año. En ese marco, la experiencia de Parque Patricios funciona como laboratorio pedagógico y puente cultural.

A doce años de su creación, la escuela enfrenta desafíos cotidianos: disponibilidad de materiales equivalentes en ambas lenguas , formación docente continua y sostenimiento del equilibrio lingüístico. Sin embargo, el inicio del ciclo 2026 volvió a mostrar que el proyecto se consolidó como una política pública singular: una comunidad escolar donde dos lenguas estructuran el aprendizaje y la vida diaria, no como traducción sino como convivencia.

Mabel Quiroga, directora de Lenguas en la Educación del Ministerio porteño, definió a la institución como “una fuente de innovación constante y de acercamiento de culturas” . En el acto destacó la convivencia cotidiana entre tradiciones argentinas y chinas dentro del aula y subrayó que el modelo ya empieza a expandirse: este año, la Escuela Técnica Nº 7 incorporará chino mandarín a su currícula junto con el inglés, ampliando la oferta en el nivel secundario.

También participó Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales durante la gestión en la que se inauguró la escuela. Recordó que la iniciativa nació con la intención de unir ambas culturas y admitió que aún lo sorprende ver cómo aquella idea de hace más de una década “está dando sus frutos educativos. Es una lengua para aprender pensando en el futuro. Estos chicos van a ingresar al mercado laboral con una base en chino, y eso es importante”, señaló. Además, remarcó que proyectos de este tipo fortalecen el vínculo entre las distintas comunidades que conviven en la Ciudad.

En tiempos de globalización y tensiones geopolíticas, la escena de chicos cantando el himno argentino y saludándose en mandarín resume una apuesta concreta: que la diversidad cultural no sea un eslogan, sino una práctica educativa sostenida desde la primera infancia.

Este miércoles, más de 300 mil alumnos de Inicial y primaria volvieron a clases en 1.700 escuelas en la Ciudad. El acto inaugural que encabezó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se realizó en una escuela modelo bilingüe y de tecnología recién terminada en Barracas, en el barrio Estación Buenos Aires.

La novedad saliente de este año es la integración de la herramienta de Inteligencia Artificial en las escuelas públicas de Primaria. Según se informó, el objetivo es "explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada, y promover habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología".

