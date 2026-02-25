Quién es Nicolás Mattioli, el hijo del ídolo de la música tropical que fue condenado por atropellar y matar a una ciclista en Santa Fe

Nicolás, hijo del recordado "León Santafesino" Leo Mattioli, fue condenado por atropellar y matar a una ciclista de 44 años en la ciudad santafesina de Santo Tomé durante 2024. En un juicio abreviado se lo encontró culpable de "homicidio culposo" y se le dictó una pena de tres años de prisión condicional y lo inhabilitó para conducir durante siete años, pero como no tiene antecedentes, permanecerá libre. Seguirá haciendo shows musicales.

Nicolás Mattioli tiene 32 años (nació el 1° de mayo de 1993 en Santa Fe) y tuvo un vínculo musical desde la cuna. Ya a los siete años formaba parte de la banda de su padre, Leo, y años después participó en las giras.

Tocaba el güiro, un instrumento de percusión al que se lo raspa con una varilla metálica casi permanentemente. Tiene forma de calabaza, es hueco y alargado y tiene estrías. Muy utilizado en ritmos centroamericanos y en la cumbia, fundamentalmente.

Al elemento de percusión, Nicolás le sumó el acordeón. Con él acompañó en varias giras a su padre y hasta llegó a grabar una canción con Enrique Iglesias, "Si tú te vas".

Con apenas 12 años, en 2005 Nicolás Mattioli lanzó sus primeros dos discos personales, aunque continuó girando con el León Santafesino por todo el país. En 2009, publicó otro disco que contó con la colaboración inestimable de su padre. De hecho, el disco se llamó “Padre e hijo”.

Durante 2011, a los 18 años, le tocó enfrentar la dolorosa muerte de su padre Leo. Desde allí, se juramentó continuar con su legado musical y emprendió su propia carrera solista. Siempre con ritmos tropicales y algunos con tintes románticos.

Durante el año posterior, Nicolás Mattioli presentó un nuevo disco, "Una carta al cielo", en claro homenaje a su padre. Fueron las primeras canciones como solista que ganaron reconocimiento y le permitió comenzar a girar por el interior del país.

En el 2013, editó el disco "Yo soy tu sangre mi viejo", y es quizás el homenaje más grande que se le haya realizado al gran Leo Mattioli. Es un disco con varios de los hits del León santafesino grabados por Nico y la nueva banda. Este fue el álbum que ganó el corazón de los Mattioleros y en esa misma temporada fue coronada con un Premio Carlos Gardel a la música en la categoría "Mejor álbum nuevo de un artista tropical". Sí, el legado estaba intacto.

A partir de 2014, Nicolás Mattioli no pararía más. Varias presentaciones en Buenos Aires y giras interminables en casi todo el país.

El éxito le permitió grabar durante el 2015 un nuevo larga duración, pero ya con todos temas nuevos: "Siguiendo tus pasos". Temas como "Qué nos pasa", o "Un solo paso" marcan un antes y un después en la carrera artística de Nicolás. Desde entonces, Nicolás saca discos y gira ininterrumpidamente ya con su propio estilo musical.

Las presentaciones en vivo no pararon nunca. Incluso, después del fatídico accidente que causó la muerte de Claudia Decurgez en septiembre de 2024 cuando atropelló y mató a la ciclista santafesina.

Ahora, tras el proceso jurídico, Mattioli tendrá una sentencia que cumplir, una inhabilitación para estar frente al volante durante siete años, y una restricción perimetral con los familiares de la víctima. En el mientras tanto, continuará haciendo música.

Fuente: Clarín