MAR DEL PLATA: vecinos de Camet lincharon a un ladrón que se paseaba con una tele robada

Este lunes, cerca de las 14, un ladrón entró a una vivienda
ubicada en el barrio Félix U. Camet, abrió una ventana y sin mayores
inconvenientes se llevó un televisor. Esta secuencia fue registrada por las
cámaras de seguridad de la vivienda.
Algunos minutos después, un grupo de vecinos advirtió que se
encontraba caminando con el electrodoméstico bajo el brazo por la plaza
principal del barrio, por lo que se desencadenó un linchamiento para lograr
retenerlo hasta la llegada de las autoridades policiales.
Al visualizarlo caminando por la zona de calles 22 y 5, un
hombre empezó a filmarlo y le cuestionó su accionar. Ante la falta de reacción
y la negación del robo, un grupo de vecinos llegó a la plaza para avanzar en su
detención a la par que llamaron al 911.
Desde un puesto de venta de huevos, otra persona se
convirtió en camarógrafa y registró toda la secuencia en la que, a través de
golpes y violencia física, demoraron al ladrón.
En los videos se los observa desnudo, dado que en su intento
de huir le quitaron la ropa, y completamente golpeado, con sangre. Minutos más
tarde una patrulla llegó al lugar para aprehenderlo y trasladarlo a la
comisaría competente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
