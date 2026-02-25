MAR DEL PLATA: vecinos de Camet lincharon a un ladrón que se paseaba con una tele robada

NACIONALES

Este lunes, cerca de las 14, un ladrón entró a una vivienda ubicada en el barrio Félix U. Camet, abrió una ventana y sin mayores inconvenientes se llevó un televisor. Esta secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Algunos minutos después, un grupo de vecinos advirtió que se encontraba caminando con el electrodoméstico bajo el brazo por la plaza principal del barrio, por lo que se desencadenó un linchamiento para lograr retenerlo hasta la llegada de las autoridades policiales.

Al visualizarlo caminando por la zona de calles 22 y 5, un hombre empezó a filmarlo y le cuestionó su accionar. Ante la falta de reacción y la negación del robo, un grupo de vecinos llegó a la plaza para avanzar en su detención a la par que llamaron al 911.

Desde un puesto de venta de huevos, otra persona se convirtió en camarógrafa y registró toda la secuencia en la que, a través de golpes y violencia física, demoraron al ladrón.





En los videos se los observa desnudo, dado que en su intento de huir le quitaron la ropa, y completamente golpeado, con sangre. Minutos más tarde una patrulla llegó al lugar para aprehenderlo y trasladarlo a la comisaría competente.