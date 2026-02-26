“Tirale, tirale”: un policía de la Ciudad evitó un robo, se enfrentó con motochorros y mató a uno

Un nuevo hecho de inseguridad involucró a un policía y a motochorros. Esta vez el escenario fue San Francisco Solano, Quilmes, donde un Policía de la Ciudad mató a uno de los ladrones que intentaron robarle la moto a uno vecino de la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de este jueves, en avenida Donato Álvarez y calle 814, en una zona transitada del Barrio San José de dicha localidad quilmeña, en el sur del Gran Buenos Aires.

Un motociclista que transitaba por allí fue abordado por cuatro ladrones que circulaban en dos motos. La maniobra fue advertida por un policía de la Ciudad que iba en su auto y escuchó los gritos de la víctima.

Ante esta situación, el oficial primero, que estaba vestido de civil, detuvo la marcha, sacó su arma reglamentaria y se identificó. “Tirale, tirale” , se escuchó decir a uno de los delincuentes, según declaró un testigo.

Según fuentes de la investigación se produjo un tiroteo entre el policía y los ladrones que terminó cuando uno de los motochorros cayó baleado, mientras que sus cómplices escaparon.

Los médicos del SAME que llegaron constataron que el sospechoso estaba muerto de al menos un disparo . Junto al cuerpo quedó tirada una de las motos en las que circulaban y un revólver calibre .32.

La Justicia imputó al policía, que cumple funciones en una comisaría de Villa Urquiza. Según consideró el fiscal Javier Barrera, a cargo de la causa, el policía actuó en legítima defensa.

Las pericias determinaron que los disparos que recibió el ladrón muerto fueron de frente, aunque el fiscal aguarda el resultado de la autopsia. Hasta el momento se sabe que es mayor de edad y se aguardaba el informe sobre sus antecedentes.

La Policía Científica determinó que el auto en el que circulaba el oficial primero tenía impactos de bala producto del tiroteo.

