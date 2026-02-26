El cerebro detrás de “La Banda del Millón”: sus tres pasos por la cárcel y a qué dice que se dedica ahora

Hugo David Castillo (47) se presentó como un simple conductor de autos de aplicación, pero los investigadores creen que es el cerebro detrás de “La Banda del Millón” , la organización que es dirigida desde la cárcel por dos de sus hijos y otro joven.

Lo que Castillo tiene son varios entradas y salidas de prisión. Estuvo detenido poco más de siete años en tres periodos distintos, entre 2011 y 2020, cuando fue excarcelado en plena pandemia por el coronavirus.

Los hechos por los que fue condenado son robos agravados, encubrimiento y desobediencia. La última condena la firmó el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, el mismo que llevó adelante el escandaloso juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60).

Este miércoles fue detenido por personal de la DDI de San Isidro en el barrio La Cava. Sobre él pesaba un pedido su captura por un robo a una casa en Martínez, en noviembre del año pasado.

De acuerdo a la investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, Castillo es el cerebro de “La Banda del Millón” y coordina junto a sus hijos Hugo Isaías Castillo San Martín (21) y Elián Castillo San Martín (22), y Brandon Imanol Brites (22), detenidos en penales bonaerenses, los robos que la organización criminal comete en la zona norte.

Castillo padre está imputado por el robo a una casa de la calle Entre Ríos 1700 en Martínez cometido la noche del 28 de noviembre del año pasado. Hasta allí llegó con un cómplice -aún no identificado- a bordo de un Ford Focus gris sin patente.

Los ladrones rompieron la cerradura de ingreso a la casa, donde sus ocupantes no se encontraban, revolvieron todos los ambientes, abrieron una caja fuerte y escaparon tres mil dólares.

Castillo cayó casi tres meses después. La Policía había encontrado el auto y montó un operativo en La Cava, donde estuvo estacionado durante varios días. Luego de un seguimiento y tareas de inteligencia, fue detenido en plena vía pública, en la puerta de la casa de su suegra.

Este jueves fue indagado por el fiscal Ferrari. A diferencia de muchos detenidos, Castillo declaró. Dio su clave de teléfono, desconoció el hecho por el cual fue imputado y dijo ser chofer de una aplicación de viajes desde principios del año pasado.

“El día de la fecha del robo no recuerdo bien, pero soy de hacer viajes por la zona, por San Isidro y por varios lugares. No recuerdo viaje en la calle Entre Ríos de Martínez”, se defendió.

Respondió que conduce el Ford Focus desde aproximadamente dos años y que no tiene chapa patente colocada porque se despintó por el uso, y aclaró que está en trámite en el registro del automotor de San Isidro.

Por último, aclaró que en los últimos tres meses vivió uno en Chile, de donde es oriunda su esposa; en una casa que posee en Tortuguitas y en la de su suegra, en La Cava.

Hugo David Castillo nació en San Isidro el 10 de mayo de 1978. Vivió siempre en la zona norte , la misma donde opera “La Banda del Millón”. Según sus registros profesionales, trabajó en el rubro de la construcción , en relación de dependencia.

En unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Bonaerense registró tres estadías : la primera entre el 18 de febrero del 2011 y el 2 de enero del 2014; la segunda desde el 9 de junio de ese año hasta el 22 de marzo de 2013. La última fue desde el 22 de agosto de 2016 hasta el 10 de abril de 2020, cuando fue excarcelado.

Lo curioso del caso es que en entre que recobró la libertad y volvió a ser detenido, en los dos casos no pasaron más de seis meses. Castillo pasó por las unidades 28 y 35 de Magdalena, y las 23, 24, 31 y 32 de Florencio Varela. Y la última donde estuvo alojado fue en la 30 de General Alvear.

Los delitos por los que fue condenado en 2009 fueron robo doblemente agravado por haberse cometido con armas y en lugar poblado y en banda, resistencia a la autoridad calificada por el uso de armas y portación ilegal de arma de guerra, en dos hechos cometidos el 6 de noviembre de 2008 en San Isidro.

En 2016 fue nuevamente condenado. La particularidad es que en la elevación a juicio a Castillo también se lo identificó con otros nombre: Ricardo José Machado. Es Esa vez lo sentenciaron por una tentativa de robo agravado por escalamiento, cometida en junio de ese año en una casa en Béccar. Mientras que en 2017 le dieron siete meses de prisión por el delito de encubrimiento.

El último tribunal que llevó una causa de él fue el TOC N° 3 de San Isidro, el mismo que el año pasado llevó adelante el juicio por la muerte de Maradona contra siete profesionales de la salud que atendieron al ex futbolista los últimos días de vida.

El debate terminó en un escándalo judicial luego de la jueza Julieta Makintach, quien subrogaba en dicho tribunal, fue recusada y destituida de su cargo por llevar adelante un documental sobre el juicio.

La investigación por parte del fiscal Ferrari apunta ahora a probar si Castillo es el cerebro detrás de los robos de “La Banda del Millón”.

La apertura del teléfono celular secuestrado permitirá analizar los contactos que tenía con sus hijos Hugo Isaías y Elián, ambos detenidos en la Unidad N° 9 de La Plata.

Hugo, el hijo menor, está acusado del homicidio del proteccionista de animales Jorge Ernesto de Marco (65), asesinado en su casa en marzo del 2024, y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81), ocurrido en octubre último, ambos en San Isidro.

En tanto, Elián está acusado de más de una docena de los robos endilgados a la organización, que según la Justicia tiene más de 40 integrantes, de los cuales más de la mitad están detenidos y que cuentan con la participación de menores de edad para hacer la inteligencia previa.

El fiscal Ferrari solicitó a las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense y a los tribunales y juzgados que poseen causas con miembros de “La Banda del Millón”, que se tome como medidas de seguridad el secuestro de celulares o cualquier aparato con conexión a internet.

Hasta el momento recibió oficialmente el visto bueno del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro y el pedido de informes de los TOC N° 3 y 4.

“La Banda del Millón” tiene como referentes dentro de los penales a los hermanos Castillo San Martín y a Brites, a quienes se les secuestraron en sus teléfonos más de 167 imágenes de frentes de casas en zona norte que podían ser posibles objetivos para robar.

También encontraron conversaciones para marcar propiedades, comprar y vender armas de grueso calibre, autos y motos. Hasta se encontró una carta con una firma característica de la banda: “32/79”, que en la quiniela significan “Dinero” y “Ladrón”.

Fuente: Clarín