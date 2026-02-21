Tiene 26 años, es de Bahía Blanca y creó un videojuego con una misión: “Quise hacerlo gratis”

NACIONALES

En un mercado laboral en el que dominar herramientas digitales ya no es un plus sino una condición básica, Microsoft Excel se mantiene como una de las habilidades más solicitadas. Sin embargo, no todos acceden a una formación clara, práctica y accesible para aprenderlo en profundidad.

Con esa brecha en mente, Gonzalo Agüero , de 26 años, estudiante de Licenciatura en Administración y ayudante de cátedra en la Universidad Nacional del Sur, creó un videojuego gratuito para enseñar Excel de manera dinámica . Su objetivo: transformar una de las herramientas más complejas del mundo laboral en una experiencia simple y entretenida.

En una entrevista con TN , contó cómo pasó de aprender de manera autodidacta a fundar su propia academia y por qué sintió la necesidad de ofrecer una alternativa diferente a los cursos tradicionales.

El vínculo de Gonzalo con Excel empezó casi de casualidad. “Arranqué explicándoles el programa a mis amigos. Cuando entré a la facultad, en segundo año teníamos una materia llamada Suficiencia de Excel y era muy complicada para la mayoría”, recuerda.

Él había aprendido por su cuenta, a través de tutoriales y práctica constante. El resultado fue inmediato: sus compañeros empezaron a pedirle ayuda . “En un momento pensé que podía expandirme un poco más y empecé a subir contenido a Instagram ”, cuenta.

Lo que comenzó como publicaciones didácticas se transformó en clases individuales. La demanda creció tanto que tuvo que armar equipo. “Llegó un punto en el que daba todas las clases yo solo. Entonces sumé a cuatro profesores y a una coordinadora de agenda ”, explica.

Su apuesta fue clara: enseñanza personalizada . “Prefiero el uno a uno. En grupos grandes muchas personas no se animan a preguntar o no reciben la misma atención”, sostiene.

Gracias a la virtualidad, sus alumnos dejaron de estar solo en la Argentina. D io clases y asesoró a profesionales de distintos países . “Trabajé con una manager de finanzas de Costa Rica que no sabía usar Excel. Incluso una vez me llamó a las tres de la mañana porque necesitaba un dashboard urgente para una reunión”, cuenta.

Con el éxito de sus clases, quiso ir a por más. Cuando se abrieron las inscripciones para asistencia de cátedra, se anotó para la materia de Excel y lo tomaron como ayudante. “Después de explicar a varios amigos, quise expandirme a toda la universidad. Haber empezado a dar clase por mi cuenta tenía el objetivo mayor de ser profesor de la universidad ”, aclara.

“ Excel es uno de los programas más demandados dentro del mundo laboral y te piden un nivel intermedio o avanzado ”, asegura Gonzalo. Para él la forma más fácil de entenderlo es con ejercicios que retraten casos reales —un jefe que pide una tabla, algún gráfico o datos, por ejemplo—. “Empecé a adaptar un poco más las clases, armar otras hojas de cálculo, siempre buscando una forma más dinámica de trabajar. Ahí fue cuando surgió la idea del juego ”, cuenta sobre aquellos primeros pasos del proyecto audiovisual.

Aunque él aprendió resolviendo muchas hojas de cálculo, reconoce que ese método puede volverse tedioso. “ Hacer ejercicios sin contexto puede resultar pesado . Además, muchos cursos no enseñan lo que realmente necesitás para trabajar o no hay alguien que te corrija. Por eso decidí crear otra opción”, explica.

El juego, lanzado en agosto de 2025, es una plataforma web gratuita con 50 niveles y tres certificados . La pantalla se divide a la mitad: a la izquierda está la teoría con la consigna a seguir y a la derecha la tabla con los datos y la casilla para escribir la respuesta. “A este programa podría haberle puesto un precio de entrada, pero quise hacerlo gratis”, remarca.

La respuesta fue inmediata: recibe entre 700 y 1000 visitas diarias . “Hay quienes se traban en los primeros niveles, otros llegan al 50 muy rápido. Pero si alcanzás el nivel 20, ya demostrás que tenés un muy buen dominio”, asegura. Al finalizar, los usuarios pueden validar su certificado con la academia.

El proyecto no solo busca innovar en la forma de enseñar, sino también ampliar el acceso . “Nos sirve como academia, pero también es una herramienta para quienes no pueden pagar un curso. Prefiero que usen el juego antes que venderles una clase grabada que los aburra y no les deje nada”, afirma.

Su propuesta apunta a reducir la distancia entre lo que el mercado laboral exige y lo que muchas personas efectivamente saben hacer. Con una alternativa gratuita, práctica y gamificada , el videojuego funciona como una puerta de entrada al mundo de Excel para estudiantes, profesionales y personas que buscan mejorar su perfil.

Entre clases personalizadas, certificaciones por niveles y una comunidad que crece en redes sociales en distintos países de Latinoamérica, Gonzalo combina vocación docente y espíritu emprendedor con una idea simple: aprender Excel no tiene por qué ser difícil ni aburrido.

Fuente: TN