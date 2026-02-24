Temporal en Buenos Aires: inundaciones y calles anegadas complican la circulación en distintas zonas del AMBA

NACIONALES

Un fuerte temporal de lluvia generó este martes a la madrugada inudaciones en las calles y complicaciones para circular en el AMBA . Avellaneda fue uno de los distritos más afectados, aunque también la tormenta se sintió con fuerza en otros puntos del conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo comprobar TN en una recorrida, en Avellaneda el agua caída en pocos minutos entró en negocios, supermercados y casas. Las imágenes de vecinos sacando el agua de sus casas se multiplicaban este martes a la madrugada, como así también los carteles y toldos de comercios caídos. También hubo complicaciones por la abundante cantidad de agua caída en pocos minutos en Lanús y en Lomas de Zamora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para este lunes una alerta amarilla por tormentas que alcanzaba a la Ciudad de Buenos Aires y a otras 14 provincias, y la advertencia terminó por cumplirse durante la medianoche de este martes, cuando se registraron lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas, con posibilidad de granizo en algunos sectores.

La alerta de nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional indica la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas . En ese marco, poco antes de la 1 de la madrugada el organismo emitió un aviso a corto plazo por la probable ocurrencia de tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Según el pronóstico oficial, este martes continuará el mal tiempo en la región, con tormentas aisladas durante la madrugada, la tarde y la noche , y una breve mejora hacia la mañana.

Para este martes, el SMN prevé una jornada inestable, con una temperatura mínima de 21 grados en la madrugada y una máxima de 31 grados por la tarde, que descenderá a unos 26 grados hacia la noche.

El miércoles marcaría un cambio de escenario: se espera nubosidad variable, sin lluvias y con descenso térmico , con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.

De acuerdo con la previsión extendida, el resto de la semana no presentaría nuevas precipitaciones , aunque las temperaturas máximas irán en ascenso gradual , hasta volver a rondar los 30 grados el domingo en la zona del AMBA.

Fuente: TN