Sumergir los pies en agua tibia antes de irse a dormir: para quiénes lo recomiendan

El insomnio es un mal de época que afecta a cada vez más personas en todo el mundo. Quedarse largas horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño es un problema complejo, pero que se puede solucionar fácilmente con un simple truco: sumergir los pies en agua tibia antes de irse a dormir.

Este consejo que muy pocos conocen y que casi nadie pone en práctica ayuda a ponerle punto final a una problemática que no sólo hace que la noche sea un dolor de cabeza, sino que al día siguiente la persona se levante somnolienta, cansada e irritada para encarar la jornada.

Según un relevamiento reciente de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Favaloro, aproximadamente 38,6% de los argentinos sufre insomnio o sueño interrumpido . La mayoría recurre a fármacos inductores del sueño, aunque este método natural puede dar resultados sorprendentes para mejorar la calidad del descanso nocturno.

El estrés, los dolores corporales, la digestión lenta y la temperatura ambiental pueden conspirar contra el buen descanso. La gente suele combatir al insomnio con pastillas, meditación y con otros miles de métodos, aunque algunas veces nada parece funcionar. Los expertos recomiendan una vía alternativa para dormir mejor, que consiste en sumergir los pies en agua tibia justo antes de acostarse.

Dormir poco durante algunas noches no es una situación alarmante, pero si se convierte en algo cotidiano pueden desencadenarse complicaciones físicas y cognitivas que interfieren en el día a día. Baja productividad, estrés, fatiga, colapso mental y emocional, y hasta daños en la piel son algunos de los síntomas frecuentes en los casos severos de insomnio.

Por eso es fundamental ponerle un punto final a esa situación y conciliar el sueño rápidamente. Los médicos recomiendan dormir entre 7 y 8 horas en el caso de los adultos para estar saludable. En ese punto, el truco de los pies y el agua tibia puede ayudar mucho. En primer lugar, porque ayuda a relajar el cuerpo . Al sumergirlos, los músculos se relajan y hacen que la persona se sienta más cómoda y tranquila.

En una segunda instancia, contribuye a regular la temperatura corporal , sobre todo en invierno, cuando los pies helados pueden hacer que sea difícil quedarse dormido. Con este truco, el cuerpo entra en “modo descanso”.

Por último, el agua tibia favorece la circulación y el correcto flujo de energía . Los músculos rígidos dificultan que la sangre se traslade por las venas y las arterias, pero cuando se relaja, ese tránsito mejora y se alcanzan niveles adecuados de energía. También puede ayudar a regular la respiración y el ritmo cardíaco, dos factores que tienen incidencia directa sobre la calidad del sueño.

Preparar un baño de pies relajante en agua tibia es un proceso simple que no necesita más que unos minutos y elementos básicos que se pueden encontrar sin problemas en el hogar. El paso inicial es llenar un recipiente con agua a temperatura agradable al tacto, siempre inferior a los 40 grados para evitar quemaduras o irritación en la piel. Si se cuenta con algún termómetro en la cocina, se aconseja utilizarlo para conseguir mayor precisión en este punto.

Luego se pueden añadir dos cucharadas de sal de Epsom, un ingrediente conocido por su capacidad para favorecer la distensión muscular. Para potenciar ese efecto relajante se pueden agregar unas gotas de aceite esencial, como lavanda o manzanilla. Después solamente hay que sumergir los pies durante 10 ó 15 minutos y esperar a que el calor haga su trabajo .

Al final del proceso se deben secar bien los pies con una toalla suave, aplicar crema hidratante para nutrir la piel y finalmente conservar el calor al recubrir la zona con medias, aunque esto último no es obligatorio. Este sencillo ritual nocturno ayuda a crear una rutina que le indica al cuerpo que llegó la hora de descansar.

Fuente: TN