NACIONALES

Qué color debés usar en el 2026 para atraer la buena suerte, según tu mes de nacimiento

Redacción CNM febrero 25, 2026

Los colores están cargados de simbolismos y significados, por lo que hay muchas personas que creen que tienen uno en particular que les puede dar suerte en distintos ámbitos de su vida.

De acuerdo a la numerología y algunas corrientes de astrología, cada mes de nacimiento se asocia con una vibración cromática que puede atraer buenas energías y suerte.

Si naciste en enero, el rojo es tu color. Simboliza energía y pasión, y te ayuda a potenciar la motivación. Es ideal para atraer nuevas oportunidades laborales y personales.

El lila es el color de quienes cumplen años en febrero. Favorece la creatividad y la intuición, y te ayuda a mantener la calma frente a los desafíos del año.

Para los nacidos en marzo, el verde es sinónimo de salud y proyectos que requieren constancia. Es el color de la renovación y la prosperidad.

El amarillo es el color de abril. Potencia la alegría y la confianza, y es ideal para atraer relaciones positivas y oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

Si tu cumpleaños es en mayo, el naranja te activa la creatividad y la energía. Es perfecto para encarar nuevos desafíos y proyectos que requieran iniciativa.

El turquesa es el color de junio. Simboliza la comunicación y la claridad mental, ayudando a tomar decisiones importantes y mejorar los vínculos con quienes te rodean.

Para los de julio, el azul transmite paz y estabilidad. Te ayuda a mantener el equilibrio emocional y atraer situaciones armoniosas en la familia y el trabajo.

El dorado es el color de agosto. Representa la abundancia y el éxito, y te acompaña para lograr tus metas económicas y profesionales.

Si naciste en septiembre, el rosa es tu color. Fomenta el amor y la empatía, y atrae relaciones sinceras y momentos de felicidad emocional.

El violeta potencia la espiritualidad y la intuición. Es ideal para quienes cumplen años en octubre y buscan conectarse con su creatividad y reflexionar sobre decisiones importantes.

El plateado simboliza claridad y protección. Los de noviembre pueden usarlo para mantenerse centrados y atraer buena suerte en sus relaciones.

El blanco es el color de diciembre. Representa pureza y renovación, y es perfecto para cerrar ciclos y atraer nuevas oportunidades para empezar el año con energías positivas.

¿Ya sabés cuál es tu color? Animate a sumarlo en tu ropa, accesorios o en tu espacio personal y arrancá el 2026 con toda la energía.

Fuente: TN


