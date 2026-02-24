Si tenés una impresora vieja, poseés un tesoro: el truco para convertirla en un objeto útil

¿Tenés una impresora vieja que junta polvo en algún rincón? No la tires: puede convertirse en el aliado perfecto para mantener el orden en tu casa y, de paso, ayudar al planeta. Con una estructura robusta y compartimentos internos, estos equipos esconden un potencial enorme para el reciclaje doméstico .

La propuesta es simple y súper útil: transformar la impresora en una estación de carga oculta para cables y dispositivos, o en un mini gabinete organizador . Así, evitás sumar residuos electrónicos y apostás a la economía circular , al darle una segunda oportunidad a materiales que todavía sirven.

No hace falta ser un experto ni tener herramientas profesionales. Solo necesitás:

Antes de empezar, asegurate de que la impresora esté completamente desconectada.

El resultado: una estación de carga organizada y prolija , ideal para esconder el lío de cables y enchufes.

Si preferís no meterte con cables, podés transformar la impresora en un gabinete para guardar herramientas, papeles, cables o dispositivos pequeños . Al retirar el interior, queda un espacio amplio y resistente. Algunos modelos incluso tienen bandejas que funcionan como cajones.

Con una mano de pintura, podés darle un look moderno y decorativo que queda bien en cualquier ambiente.

Las impresoras están hechas de plástico duro, metal y componentes electrónicos que, si terminan en la basura, se convierten en residuos voluminosos y contaminantes. Según el Global E-waste Monitor , la basura tecnológica crece año a año en todo el mundo.

Reutilizar la carcasa de una impresora no solo evita que esos kilos de plástico y metal terminen en un relleno sanitario, sino que también promueve el consumo responsable y el cuidado del ambiente.

