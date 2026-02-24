Detuvieron al hermano del piloto de carreras acusado de robar en negocios de Villa Urquiza

NACIONALES

Un mecánico acusado de cometer una serie de robos en comercios de Villa Urquiza fue detenido luego de haber sido buscado por la Policía tras la difusión de videos en los que se lo veía delinquiendo. El sospechoso, Juan Pablo Gini , había quedado registrado por cámaras de seguridad cuando ingresaba a distintos locales tras romper cerraduras .

La investigación se inició luego de que Gini fuera filmado el viernes por la madrugada mientras entraba al local gastronómico “La Milanesería” , ubicado sobre la avenida Monroe. Una vez dentro, se dirigió a la caja registradora y se llevó la recaudación y un celular, pese a que las alarmas comenzaron a sonar.

Luego de abandonar ese comercio, se dirigió hasta el local “Frambuesa Design” , ubicado en la avenida Maipú. Allí estuvo varios minutos en la puerta, rompió tres cerraduras con una herramienta y logró ingresar.

En este último lugar también quedó registrado por las cámaras, donde lo enfocaron de frente ingresando y llevándose la recaudación. Los dos asaltos fueron denunciados en las comisarías correspondientes a cada jurisdicción junto a las filmaciones como prueba.

Poco después de que se hicieran publicos los videos de los robos, también se conoció una grabación en la que él se presenta como dueño de un taller “Ovacar” y asistente de pista del auto 60 de Oscar Gini, su hermano. Allí, además, se lo ve con la misma remera que usó durante uno de los asaltos. En el video, además, se autodenomina como apasionado por el automovilismo.

Más tarde se supo que el acusado tiene antecedentes de 2019 por robo. Los vecinos contaron a Mediodía Noticias (eltrece) que el hombre tiene su local desde hace más de un año en la zona y se mostraron sorprendidos porque siempre lo consideraron una buena persona.

Fuente: TN