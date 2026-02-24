“Pagame lo que falta con un beso”: una joven de 19 años denunció al chofer de una app por acosarla en Misiones

NACIONALES

Una joven de 19 años denunció a un conductor de una aplicación de viajes por acosarla durante un traslado en la ciudad de Posadas, Misiones .

El hecho ocurrió cuando la estudiante iba a rendir un examen y el hombre comenzó a hacerle comentarios de contenido sexual fuera de lugar, para luego proponerle pagar una parte del viaje con un beso. La denuncia fue formalizada este martes en la Comisaría de la Mujer.

El episodio tuvo lugar el jueves pasado. Según consta en la presentación policial, la madre de la joven pidió un auto a través de la aplicación Uber para que su hija llegara a tiempo a rendir. Sin embargo, lo que debía ser un trayecto de rutina se transformó rápidamente en una situación de hostigamiento y temor .

El conductor fue identificado como Diego C., un hombre de aproximadamente 50 años que circulaba en un Ford Fiesta color bordo.

Una vez iniciado el recorrido, el chofer entabló una conversación con la joven que pronto cruzó los límites profesionales: le hizo preguntas de carácter personal sobre su vida privada y sus relaciones afectivas.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el hombre quiso saber si ella tenía novio o si alguna vez había besado a alguien. Ante la incomodidad, la chica intentó explicarle que estaba concentrada estudiando para el examen que debía rendir minutos después, pero el conductor, lejos de detenerse, redobló la insistencia con sus comentarios.

En su relato, la joven sostuvo que el hombre le dijo frases como: “Tenés que probar besar si eso es lo más lindo, es lindo tener novio” . Todo escaló segundos después cuando, sin ningún tipo de rodeo, el chofer la miró y le preguntó de manera directa: “¿Querés darme un beso?”.

Además, manifestó que se sintió “totalmente atacada e incómoda” mientras contaba los minutos para llegar a su destino.

El momento de mayor tensión ocurrió al finalizar el viaje. Cuando la pasajera se disponía a abonar el traslado, el hombre lanzó la propuesta que motivó la denuncia judicial: “Pagame los $100 que faltan del viaje con un beso al menos”. Tras el pedido, la joven se bajó del auto y se alejó del lugar.

Tras procesar lo ocurrido, la estudiante radicó la denuncia penal ante la Comisaría de la Mujer UR-I Centro. La constancia policial fue extendida para ser presentada ante las autoridades correspondientes, mientras se investiga el accionar del chofer y se analizan posibles antecedentes similares en la zona.

En paralelo, la joven realizó el reporte dentro de la propia plataforma de transporte. Desde la aplicación se comunicaron de inmediato con ella para activar el protocolo de seguridad y aseguraron que se encuentran a disposición de la Justicia para aportar los datos necesarios del conductor y del vehículo, con el fin de esclarecer el hecho.

Fuente: TN