Si tenés cáscaras de palta, poseés un tesoro: por qué no tirarlas y para qué sirven

NACIONALES

Cada vez que abrís una palta madura, lo más habitual es tirar la cáscara sin pensarlo. Sin embargo, ese descarte esconde usos poco conocidos que la convierten en un verdadero aliado doméstico. Desde aportar nutrientes a las plantas hasta servir como recurso práctico en la vida diaria, la cáscara de palta puede tener una segunda vida útil y sustentable.

Además de reducir residuos, reutilizarla es una forma sencilla de sumar pequeños hábitos ecológicos al día a día. La clave está en conocer para qué sirve y cómo aprovecharla sin complicaciones.

La cáscara de palta concentra compuestos que la pulpa ya no tiene en la misma proporción . Entre ellos, fibra vegetal, antioxidantes naturales y minerales que resultan útiles fuera de la cocina tradicional.

En términos ambientales, aprovecharlas ayuda a disminuir la cantidad de residuos orgánicos y a fomentar prácticas de reutilización en el hogar. En lugar de terminar en la basura, pueden transformarse en un recurso gratuito y fácil de usar.

Antes de usarlas, conviene lavarlas bien para eliminar restos de pulpa y evitar olores. Si se destinan al jardín, se pueden cortar en tiras pequeñas para acelerar su descomposición. En el caso de usos decorativos o de limpieza, lo ideal es dejarlas secar por completo.

Reutilizar cáscaras de palta no requiere técnicas complejas ni materiales especiales. Con pequeños gestos, algo que parecía basura se convierte en un recurso valioso, práctico y sustentable para el hogar.

Fuente: TN