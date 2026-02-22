Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo

Planificar las comidas con anticipación permite mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y evitar caer en opciones poco saludables. Este menú propone recetas simples , con carnes, pollo y pescado , pensadas para el lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo , con alternativas variadas para no aburrirse y comer rico toda la semana.
Pechuga de pollo dorada a la plancha, acompañada con puré de calabaza condimentado con nuez moscada y un chorrito de aceite de oliva.
Pasta seca acompañada con salsa de carne picada, tomate, cebolla y condimentos. Se puede sumar queso rallado al servir.
Merluza cocida a la plancha con limón y perejil, acompañada con ensalada de hojas verdes, tomate y cebolla.
Relleno de pollo cocido desmenuzado con cebolla, morrón, huevo y queso, cocido al horno con masa clásica.
Bife de carne vacuna a la plancha u horno, acompañado con papas doradas con ajo y hierbas.
Arroz cocido junto con presas de pollo, zanahoria, cebolla y arvejas. Un plato único, fácil y rendidor.
Carne vacuna rellena con verduras y huevo, cocida al horno y acompañada con zapallo y zanahoria.
Manzana al horno con canela y un toque de miel. Se puede servir tibia o fría.
