Sentó precedente: un juez de San Luis facilitó la adopción de un bebé antes de nacer

Una cautelar, un trámite abreviado y la perspectiva de niñez y género que aplicó un juez de San Luis le permitió a una pareja que estaba anotada en el Registro Único de Aspirantes a Guarda lograr la adopción plena de un bebé antes de su nacimiento, luego de que la mujer que lo gestaba ratificara oficialmente que no quería ejercer la maternidad.

El inédito caso se dio en la ciudad de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, donde el juez de Familia Hugo Orozco tomó intervención tras ser avisado por las autoridades del Programa de Niñez de la existencia de una mujer en estado de vulnerabilidad que en mayo del año pasado había decidido dar en adopción al niño que llevaba en su panza.

En todo ese extenso proceso participaron también funcionarios del Registro Único de Adoptantes (RUA), la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, María Luz Vilchez, y la delegada del RUA, María Fernanda Gasparro, que realizaron un abordaje integral con médicos, abogados y psicólogos sobre la mujer.

Sin protocolos oficiales para casos como este, el de una mujer que no interrumpe su embarazo y quiere preparar la entrega de su hijo en adopción, el juez Orozco explicó que se fijó como premisa respetar el precepto de que “las mujeres no pueden ser obligadas a maternar, menos aún ante situaciones traumáticas".

"Es muy importante respetar esto y este punto se trabajó muy fuerte con el hospital que llevó adelante el seguimiento del embarazo, para respetar la decisión de no maternar, incluso en el trato ” con la mujer embarazada, señaló el juez en diálogo con el portal sanluiseño El Chorrillero.

Al respecto, explicó que “no hay políticas públicas en los hospitales para la mujer gestante que no materna" y por ejemplo, indicó, "no se le puede decir ‘mamá’ en el taller prenatal, no se pueden hacer referencias como ‘¿qué ropita le compraste?’ o ‘¿qué nombre tiene?’".

" Detrás de la maternidad hay una romantización lógica pero no todas las mujeres lo atraviesan igual ni todas quieren maternar”, añadió y sostuvo que "esa mujer que no quiere maternar es una gestante, no es madre . También es importante en el trato cotidiano: en los controles, en el acompañamiento".

Por eso, reveló que en la medida cautelar que dispuso para el nacimiento del bebé " organizamos cómo iba a ser ese día , coordinado con el hospital, además de lo dispuesto en la sentencia”.

El magistrado reconoció que este caso " sienta un precedente, una nueva mirada, con muchísima perspectiva de niñez y de género" pero advirtió que "faltan herramientas, no solamente en San Luis sino a nivel nacional".

"Es algo nuevo y todas las instituciones tenemos que ir modernizándonos para dar respuesta a lo que la sociedad exige hoy”, reflexionó Orozco.

En base a las medidas legales que dispuso, el juez contó que cuando nació el bebé "se hizo la entrega en una sala privada", donde junto con su secretaria labraron un acta y "la pareja , que estaba en el listado del RUA, salió del hospital con el pequeño , con una medida cautelar que estableció la guarda y después se convirtió en adopción”.

Lo novedoso de este procedimiento cautelar fue que se evitó que el niño ingresara al sistema de familia solidaria, donde queda al cuidado temporal de un hogar hasta que el RUA evalúa posibles candidatos de adopción en un burocrático proceso de selección, entrevistas y análisis socioambientales.

“Al ser un bebé, no me pareció lo correcto. Hay que trabajar más en el caso particular y ver qué herramientas uno puede utilizar para llevar la justicia a lo concreto . Los procesos de adopción en sí demandan celeridad. Acá en Santa Rosa del Conlara no había familia solidaria; el niño debería haber ido a una familia solidaria de San Luis o Villa Mercedes", añadió.

Ante ello, el magistrado se preguntó "¿Por qué someterlo a esa institucionalización innecesaria si teníamos el listado de adoptantes que estaban esperando?”

Fuente: Clarín