El aeropuerto argentino que tiene algo que lo hace único en el mundo y sorprende a los viajeros

Impacta por su tamaño y sorprende al pasajero que llega en avión a Mendoza y descubre el manto de vides en el horizonte. Fue creado en medio de un estacionamiento, a metros de una autopista y convive con el ruido de motores de aviones. Aunque llueva, sople viento Zonda o caiga granizo, su base resiste.

El viñedo del aeropuerto de Mendoza cumple 25 cosechas . Es único en el mundo por su ubicación y porque se encuentra en producción. Fue concebido como un ícono de la provincia que respira aromas a Malbec y trabaja alrededor de la industria del vino.

Como todo campo cultivado, está expuesto a las inclemencias del tiempo. Requiere el mismo cuidado y tiene las complicaciones de cualquier viñedo.

El viñedo de 2,7 hectáreas está en el aeropuerto El Plumerillo, en el ingreso a la terminal aérea Francisco Gabrielli. Es gestionado por el Fondo Vitivinícola Mendoza y la empresa Aeropuertos Argentina, desde su creación entre 1999 y 2000.

Sufrió el daño del granizo, vientos huracanados y hubo años en los que costó que todas las plantas dieran frutos.

Las vides del aeropuerto se cosechan entre fines de febrero y primeros 15 días de marzo. El momento de la cosecha se define en función de la maduración de las uvas. "En 2025, se cosecharon 9.000 kilos de uva ", según informó el Fondo Vitivinícola.

Con esa uva cultivada se elabora un vino llamado Destino. Es el único vino que se embotella tras haber sido cultivado en las inmediaciones de un aeropuerto. La marca del vino resultó de un concurso nacional de diseño, que ganó el mendocino Darío Castellani.

Hasta el año pasado, el vino se elaboró dentro del grupo de cooperativas que conforman Fecovita y se obtienen entre 2.000 y 2.500 botellas terminadas.

"Es un vino Malbec y puede degustarse en La Enoteca Centro Temático del Vino, en el parque cívico de la Ciudad de Mendoza", describe Carmen Pérez, responsable de Comunicación del Fondo Vitivinícola. Durante todo el año, La Enoteca recibe a mendocinos y turistas en el sitio donde funcionó la Quinta Normal, primera escuela de profesionales de la vitivinicultura en América Latina.

Con este viñedo, Mendoza se ha convertido en la única ciudad vitivinícola del mundo en contar con una viña de estas dimensiones en un aeropuerto internacional.

La Fiesta de la Cosecha, el espectáculo creado sobre este viñedo, es también única y singular: ningún aeropuerto en el mundo recibe una celebración vendimial en la que se cosecha el viñedo. Cada año, son las reinas de las vendimias, representantes de cada municipio, las encargadas de cortar los racimos maduros de Malbec.

La celebración en el viñedo se realiza el miércoles previo a la Fiesta Nacional de la Vendimia, el primer fin de semana de marzo. Este año, la Fiesta de la Cosecha es el 4 de marzo.

"La Fiesta de la Cosecha ha entregado al acervo cultural memorables versiones sinfónicas de la música popular argentina y fue galardonada con el Premio ORO en el Concurso “Best of Wine Tourism”, organizado por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino", destaca Pérez.

La idea del viñedo en el aeropuerto surgió al ver los viñedos del aeropuerto de Bourdeos, en Francia. Unas pocas hileras de viñedos que es lo que primero ven los visitantes.

Daniel Bergamin, gerente de vivero Mercier, recordó: "Fuimos parte de la planificación del viñedo en Mendoza, donamos los plantines, con la genética de los antiguos Malbec de Luján de Cuyo".

No ha sido fácil mantener este campo cultivado. Esta temporada se hizo una mejora de la poda, el riego y la fertilización y se decidió hacer un reemplazo de plantas.

Para fines de 2026, se espera la llegada del tranvía desde la ciudad de Mendoza al aeropuerto internacional El Plumerillo. La estación se construye a un costado del viñedo y tendrá una pérgola con un parral, según adelantó el gerente del Fondo Vitivincola, Sergio Villanueva.

Si bien los administradores no quisieron precisar el costo del mantenimiento del viñedo del aeropuerto, mantener una hectárea de viña en producción en Mendoza cuesta entre 4.000 y 5.000 dólares al año.

En su primera edición, hace 25 años, la Fiesta de la Cosecha fue un evento modesto, poco más de 50 personas reunidas en el viñedo para celebrar que Mendoza contaría desde ese momento con una viña como bienvenida a quienes ingresaran a la provincia por su aeropuerto internacional.

En los últimos años, la Fiesta de la Cosecha forma parte del calendario oficial de Vendimia y es una de las festividades con mayor convocatoria: unas 15.000 personas llegan hasta el predio del aeropuerto para disfrutar del concierto y su patio Malbec.

El concierto principal es un ensamble de versiones sinfónicas con canciones populares del folclore, el rock, el jazz y el pop.

Sobre el escenario montado junto al viñedo de Malbec se fusiona la Orquesta Filarmónica de Mendoza y músicos de formación y trayectoria popular que entregan versiones sinfónicas de sus repertorios.

La Fiesta de la Cosecha ha recibido a Divididos, Ciro Martínez, Ricardo Mollo, Elena Roger, Peteco Carabajal, Rally Barrionuevo, Lisandro Aristimuño, David Lebón, Pedro Aznar, Escalandrum, Los Auténticos Decadentes, Susana Rinaldi, Susana Baca, entre otros. Y también, artistas mendocinos destacados como las sopranos Verónica Cangemi y Fabiana Bravo, el dúo Orozco Barrientos, Juanita Vera, Yolanda y Carla Navarro, Markama, Los Trovadores de Cuyo, entre muchos más.

El próximo 4 de marzo será la edición 25 de la Fiesta de la Cosecha , en la que colaboran la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina.

El tándem musical será de alto impacto popular, pues Las Pelotas será la banda que subirá al escenario del aeropuerto para ofrecer sus hits en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y sus más de 70 músicos en escena.

El maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto, que recorrerá los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y traerá nuevamente las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Al ritmo de cuecas y gatos llegará el momento de la nueva cosecha, el fin de ciclo, del esfuerzo y el trabajo duro para lograr la abundancia.

