Se hundió un buque pesquero frente a Necochea: cuatro tripulantes fueron rescatados y buscan a un maquinista

ZONALES

Un buque pesquero identificado como “Heleno A” se hundió mientras era remolcado hacia el Puerto de Quequén para ser desguazado.

El incidente ocurrió en aguas del Golfo San Matías, a unas 25 millas náuticas del puerto y cerca del balneario Los Ángeles, en el partido de Necochea.

Cuatro de los cinco tripulantes lograron ser rescatados con vida, mientras que un maquinista permanece desaparecido.

La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Según las primeras informaciones, la embarcación sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento durante el traslado.

Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Fuente: Canal 10 Mar del Plata