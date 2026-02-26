NACIONALES

































Un trágico hecho generó conmoción en las últimas horas. Un joven de 19 años quedó con muerte cerebral tras ser atacado a piedrazos cuando manejaba su moto por una ruta de la localidad de Villa Dolores, en Córdoba. Por el caso hay dos sospechosos detenidos.

El suceso ocurrió en la madrugada del martes en Villa Dolores, por el barrio Las Encrucijadas, donde un joven, identificado como Mateo Cuello, fue brutalmente atacado con piedras mientras circulaba por la zona.

Según informó el sitio La Voz, la víctima llevaba a un amigo en su moto cuando otros dos varones, de 17 y 21 años, comenzaron a seguirlos. La persecución se extendió por más 1,5 kilómetros, en los cuales Mateo y su amigo intentaron esquivar a los atacantes, que estaban armados con una gomera y les disparaban un proyectil tras otro.

En un momento, el joven recibió en la sien el impacto de lo que habría sido una piedra o bulón, lo que le provocó una gravísima lesión. Tras el ataque, el joven logró pedir ayuda, aunque en un primer momento la herida no era visible a simple vista. Sin embargo, su cuadro se agravó con el correr de las horas.

Mateo Cuello permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Regional de Villa Dolores, donde los médicos confirmaron que presenta muerte cerebral. En medio del dolor, su familia tomó la decisión de donar sus órganos, un gesto solidario que fue destacado por allegados.

En tanto, la causa es investigada por la fiscal Lucrecia Zambrana, del Fuero Múltiple de 1° Nominación. En el marco de la investigación se llevaron a cabo varios allanamientos en el departamento San Javier.

Durante los mismo fueron detenidos los dos sospechosos, quienes tendrían en su poder la moto utilizada en la persecución y la gomera con la que habrían efectuado los disparos.

Por último, hasta el momento, no está confirmada la hipótesis de un intento de robo, por lo que el móvil del ataque continúa bajo análisis judicial.



