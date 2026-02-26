Home Ads
Encontraron muerto al empresario de 55 años que había desaparecido mientras navegaba en Santa Fe

Redacción CNM febrero 26, 2026

Las autoridades de Santa Fe confirmaron que encontraron muerto al empresario Marcelo Boschi , de 55 años, que había desaparecido el martes mientras navegaba por el Riacho Correntoso , en el norte de la provincia.

El hombre fue hallado este jueves a las 7 de la mañana, durante el intenso operativo de búsqueda realizado por Prefectura Naval. Se realizó la extracción del cuerpo con el protocolo correspondiente y luego su familia lo reconoció .

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN


