Encontraron muerto al empresario de 55 años que había desaparecido mientras navegaba en Santa Fe

Las autoridades de Santa Fe confirmaron que encontraron muerto al empresario Marcelo Boschi , de 55 años, que había desaparecido el martes mientras navegaba por el Riacho Correntoso , en el norte de la provincia.

El hombre fue hallado este jueves a las 7 de la mañana, durante el intenso operativo de búsqueda realizado por Prefectura Naval. Se realizó la extracción del cuerpo con el protocolo correspondiente y luego su familia lo reconoció .

Fuente: TN