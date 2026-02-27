Se define la fecha del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes: hay 17 imputados

Este viernes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes realizará la audiencia preliminar que marcará el inicio del camino hacia el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

La audiencia, que se hará de manera virtual y será transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, servirá para definir la prueba y los testigos que se presentarán en el debate oral.

Además, se espera que los jueces fijen la fecha de inicio del juicio , donde se ventilarán dos causas acumuladas y se investigará a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición del chico.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer , la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel , siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco , con Enrique Jorge Bosch como juez sustituto.

Durante la audiencia, los magistrados resolverán sobre la admisibilidad de la prueba y los testigos propuestos por la fiscalía, la querella que representa a los padres de Loan y las defensas. La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero finalmente la lista bajó a 161 y otros tantos serán incorporados por lectura.

El caso Loan sacudió a Corrientes y al país. El nene desapareció el 13 de junio de 2024, tras compartir un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Después de comer, se dirigió a un naranjal junto a adultos y otros chicos, y jamás volvió.

Desde entonces, la búsqueda incluyó declaraciones de familiares y vecinos, peritajes, análisis de dispositivos electrónicos, informes, pedidos de colaboración internacional y rastrillajes en distintas zonas, pero Loan nunca fue hallado .

En el juicio se tratarán dos causas que fueron unificadas por “conexidad objetiva” , esto significa que hay una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

El primer grupo de imputados, acusados de sustracción y ocultamiento en calidad de coautores, está integrado por Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de la víctima), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez , Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi , y el comisario Walter Adrián Maciel como partícipe necesario. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

La fiscalía sostuvo que el chico no se perdió y que los siete principales imputados actuaron de manera coordinada para sustraerlo y ocultarlo.

La segunda causa apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estas personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy , una asociación contra la violencia infantil, y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Pero todo resultó ser falso.

La fiscalía federal consideró que habrían realizado maniobras para desviar la investigación y les imputó delitos como “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.

Luego de la audiencia de este viernes, los jueces deberán resolver sobre la prueba y los testigos admitidos y fijar la fecha de inicio del juicio oral, donde se buscará esclarecer qué pasó con Loan y quiénes son los responsables de su desaparición.

