Quién es el acusado de matar a una joven en Ezeiza: salía a la calle con una catana y golpeaba sin motivo

Había seis cuadras entre la casa de Malena Maidana (26) y Nahuel Lau de Hoz (22) en barrio La Unión, de Ezeiza. No se conocían o, todavía, nadie pudo vincularlos de ninguna manera. Ella estudiaba Comercio Internacional y tenía un hijo de tres años. Él era freelance y editaba videos para una agencia dedicada diseños de páginas web. Nadie sabe por qué, pero se cruzaron la noche del 22 de febrero cuando ella fue asesinada de al menos diez puñaladas.

Después de matar a Malena, Lau de Hoz se lavó las manos en una zanja y se sacó la remera. Corrió varias cuadras sin que nadie sospechara nada, al menos por algunas horas. Nadie escuchó los gritos desesperados cuando la atacó con un cuchillo. En las imágenes de las cámaras de seguridad primero se los ve pasar, sin nada que llamara la atención, ella caminando por detrás como quien no tiene nada que temer.

Las cámaras de los vecinos marcaban las 23.45 cuando regresan con paso rápido. Esas imágenes fueron claves para que la Policía Bonaerense localizara a Lau de Hoz en su casa, ubicada a un kilómetro de la escena del crimen y donde convive con su mamá y su hermana.

Al momento de ser detenido, el acusado había lavado y colgado la ropa que se le vio en las imágenes de las cámaras de seguridad y tenía el cuchillo con el que se cree había cometido el crimen.

Luego de conocerse la noticia de la detención, los vecinos del acusado denunciaron conductas violentas que los preocupaban hacía tiempo. "Si bien no parecía psiquiátrico, era un loco que usaba una catana con la que salía a caminar y golpeaba todo", recordaron.

Ante la consulta de este diario, fuentes judiciales confirmaron que las pericias psiquiátricas fueron solicitadas pero "dieron fecha para agosto", mientras tanto el detenido será trasladado a un penal cuando se confirme la prisión preventiva. El joven tiene representación de un defensor oficial.

En su casa encontraron una "gran cantidad de armas blancas" , entre las que estaba, de acuerdo a las pericias, el arma homicida.

Para los investigadores es clave esclarecer el móvil del crimen, el cual todavía no aparece, para brindarle una respuesta a la familia de la víctima que, desgarrada, protagonizó una marcha este martes desde la Plaza Manuel Belgrano de Ezeiza hasta el lugar del hecho.

"Malena era un ser especial, siempre estaba pensando en el resto, tenía empatía con todos, era una persona muy buena, sensible, era una gran mamá, una gran sobrina. Es una injusticia que le hayan sacado la vida de esa manera. Queremos que no haya más gente que salga con un cuchillo a la calle. No hay excusa para que una persona salga a la calle a arrebatarle la vida a otra", dijo una tía en declaraciones a Canal 4 de Ezeiza.

Otro elemento determinante en la investigación será el análisis de los teléfonos celulares para encontrar o descartar cualquier tipo de conexión entre víctima y acusado. El aparato de Malena estaba entre sus pertenencias, las mismas con las que fue trasladada a un centro de salud del barrio y en el que se lo robaron. Fue luego, con el rastreo del dispositivo, que detuvieron a una enfermera que participó del traslado y que quedó imputada por hurto.

Lau de Hoz formaba parte de la agencia de desarrollo web y capacitaciones para empresas “Neuros”, donde “colaboraba haciendo videos ”, según aclararon.

"Nahuel Lau de Hoz está desafectado de la agencia. Formaba parte del equipo haciendo videos y colaboraciones, pero no es el dueño. Es sospechoso, está detenido y la investigación está en curso. Todo el equipo de Neuros repudia totalmente el hecho, y espera que la justicia condene al responsable. Dicho esto, Neuros continua brindando servicios con normalidad", publicaron en sus redes sociales luego de que se conociera la identidad del único acusado por el crimen de Malena. También eliminaron de sus redes sociales los videos protagonizados por el detenido dando consejos de liderazgo y de herramientas de marketing.

Lau de Hoz había sido alumno de la Escuela Técnica N°1 del barrio La Unión y jugaba al rugby en un club de la zona. Ni su mamá, ni su hermana advirtieron antecedentes psiquiátricos confirmados ni alguna patología de base por la que estuviera en tratamiento.

El joven está detenido y a disposición de la fiscalía Nº3 especializada en Violencia de Género de Ezeiza, a cargo de María Lorena González, quien caratuló el hecho como “femicidio” y pidió a la Justicia de Garantías que el sospechoso siga preso. De momento está alojado en la comisaría de La Unión.

Este domingo el hijo de Malena quedó al cuidado de su papá y ella salió a caminar, como lo hacía habitualmente, para hacer un ejercicio por su barrio, donde, esta vez, se cruzó con Lau de Hoz.

Estudiaba Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) que sacó un comunicado repudiando el crimen: "Malena era parte de nuestra comunidad universitaria, donde cursaba con compromiso sus primeros pasos académicos. Desde la institución, acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros en este momento de inconmensurable pérdida ".

Y agregaron: "Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y exigimos justicia y una condena ejemplar para el responsable de este crimen".

"Te despido con el corazón en las manos amiga, no tengo palabras, te voy a extrañar siempre. Me sacaron a mi mejor amiga, a mi hermana, te amo para siempre Male", la despidió, por otro lado, una amiga en redes sociales.

Los padres de Malena son docentes y cumplen funciones en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 de Banfield, desde donde se solidarizaron por la trágica muerte de la joven.

